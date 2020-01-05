Поклонская надеется на возвращение в Киев российского посла

Москва, 5 января. Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская выразила надежду на возвращение в Киев посла России.

В своем Telegram-канале парламентарий написала, что готова «делать все возможное для нормализации отношений» между РФ и Украиной.

«Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений», — заявила Поклонская.

Она считает, что появление российского посла в Киеве ускорит урегулирование конфликта.

«Прекращение войны на Украине и установление нормальных дипломатических отношений между нашими странами — первоочередная задача», — отметила депутат.

Поклонская также добавила, что «Россия и Украина неразрывно связаны между собой» и являются для нее «родными и любимыми странами».

Москва и Киев установили двусторонние отношения в 1992 году. В 2014 году, после государственного переворота на Украине, референдума в Крыму и событий в Донбассе обе страны, обе страны отозвали своих послов. Сейчас дипломатическое представительство РФ в Украине возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.