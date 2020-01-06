Сирия новости 6 января 07.00: Ирак требует вывода войск США, курдские боевики вербуют молодежь в Аш-Шаддади

Сирия, 6 января. Парламент Ирака потребовал от США вывести войска, курдские боевики насильно вербуют молодежь, Турция готовит 1700 боевиков к переброске в Ливию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглась нападению в провинции Эль-Кунейтра, продолжила боевые действия против террористов в Идлибе, проводили передислокацию в Латакии.

Армия Турции и союзные силы: готовят 1700 боевиков из Идлиба и Алеппо к переброске в Ливию.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжали атаковать САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: возобновили принудительный призыв в Хасаке, были обстреляны в городе Аль-Бусейра.

Международная коалиция: приостанавливает обучение партнерских сил в Ираке.

Парламент Ирака: проголосовал за вывод всех иностранных сил из страны, в первую очередь ВС США.

Провинция Латакия

Проиранские и сирийские силы были подняты по тревоге в городе Латакия. Как сообщает телеканал Halab Today, вооруженные бойцы КСИР и «Хезболлы» вместе с проправительственным ополчением были распределены в нескольких районах города. Правительственные силы закрыли дороги, ведущие в эти кварталы, у местных жителей проверяли удостоверения личности. Предположительно, проводилась передислокация проиранских формирований в связи с ожидаемым авиаударом со стороны Израиля.

Провинция Дейр-эз-Зор

Двое неизвестных боевиков обстреляли штаб-квартиру SDF в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), инцидент произошел на территории города Аль-Бусейра. О пострадавших в результате обстрела не сообщается. Кроме того, SOHR сообщает о подрыве самодельного взрывного устройства на территории нефтегазового месторождения «Аль-Омар». Информации о жертвах или пострадавших нет.

Провинция Идлиб

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что Турция перебросила уже 1000 боевиков из Идлиба и северного Алеппо в Северную Африку, на помощь нелегитимному Правительству национального согласия. На данный момент к переброске «ливийским экспрессом» готовятся еще 1700 боевиков. Вербовка наемников, которые отправятся на помощь ПНС, продолжается в лагерях в Африне и зоне операции «Щит Евфрата».

Провинция Хасака

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) схватили нескольких молодых мужчин на юге провинции Хасака. Как сообщает локальное новостное агентство Al Khabour, курдские боевики в Аш-Шаддади вернулись к практике принудительного призыва молодежи.

Провинция Эс-Сувейда

Неизвестные боевики напали на контрольно-пропускной пункт САА в провинции Эль-Кунейтра. Как сообщает телеканал Halab Today, нападение произошло на территории города Рувайхина. При нападении погиб один военнослужащий сирийской армии, еще двое получили ранения.

Ирак

Парламент Ирака проголосовал за вывод из страны всех иностранных войск. Кроме того, как сообщают источники в Telegram (@rybar) и социальных сетях, парламент страны потребовал от правительства аннулировать запрос на предоставление международной коалицией во главе с США помощи в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

Как отмечает новостное агентство SANA, после убийства командующего иранских сил «Кудс» генерала Касема Сулеймани одним из ключевых требований парламента стало запрещение использование коалицией земель, вод и воздушного пространства Ирака под любым предлогом.

Источник в Twitter (@hxhassan) утверждает, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Сулеймани прибыл в Ирак для переговоров о деэскалации с представителем Саудовской Аравии.

Между тем руководство международной коалиции во главе с США объявило о полной остановке всех тренировочных программ для партнерских сил в Ираке, сообщает (@rybar).

1 Организация запрещена на территории РФ.