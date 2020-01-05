Рождественские праздники в России пройдут при аномально теплой погоде

Москва, 5 января. Повышение температурной нормы коснется практически всех регионов России в Рождество. Столбики термометров в азиатской части страны будут аномально завышены на 10 –16 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидрометa.

«6 –7 января на европейской части будет выше нормы на 4 –8 градусов», — говорится в сообщении.

В Москве 6 января обойдется преимущественно без осадков. Синоптики обещают 1 градус мороза. 7 января — 2 градуса мороза днем и небольшой снег. Порывистый ветер 12 –17 м/с.

Кроме того, с 5 по 8 января в некоторых районах столицы будет гололедица.

Сообщается, что в Якутии температура будет на 20 градусов выше нормы в эти дни.

Ранее ФАН сообщал, что аномально теплая погода в России будет сохраняться до конца новогодних каникул. По данным синоптиков, большая часть территории России находится под влиянием атлантического циклона, который является главной причиной погодных аномалий. При этом в ближайшее время такая погода будет сохраняться.

Кроме того, 2019 год вошел в историю метеорологии, как пятый самый теплый год в Санкт-Петербурге. Суточный рекорд максимальной температуры зафиксировали 18 декабря. В тот день столбики термометров показали 7,6 градуса выше нуля.