Из-за закрытия интернатов на Украине тысячи детей станут беспризорниками

Кабинет министров Украины окончательно одобрил законопроект, предусматривающий полную ликвидацию системы государственных интернатов для несовершеннолетних и перевод их воспитанников в «альтернативные структуры». Предполагается, что уже в течение ближайших двух лет с баланса официального Киева будет снято до двухсот соответствующих заведений. Сэкономленные таким образом средства украинские чиновники планируют направить на поддержку многодетных семей и «детских домов семейного типа» (ДДСТ). Независимые аналитики утверждают, что в современных украинских условиях подобная практика не только потерпит фиаско, но и вызовет новый социальный взрыв. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявила на днях в Киеве министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, целью нововведения является «распространение исключительно семейных форм воспитания детей-сирот».

«Государство не должно тратить деньги на интернаты, — отметила она. — Мы должны гарантировать каждому ребенку, лишенному родительской опеки, любовь новых мам, пап, братьев и сестер».

По словам министра, эти меры приблизят ту же Украину к «цивилизованной Европе». Какие именно методы в данном контексте будут использовать украинские власти, Соколовская не сообщила.

Впрочем, этого и не нужно. По официальным данным, только в 2019-м году на территории от Ужгорода до Мариуполя свою работу прекратили около 80 школ-интернатов. Подконтрольные правительству СМИ регулярно публикуют и транслируют материалы, в которых абсолютное большинство бывших воспитанников детских домов, обретя домашний уют, выражают благодарность новым семьям в частности и государству в целом «за заботу и надежду на будущее». На региональных телеканалах демонстрируются ролики, призывающие граждан воспользоваться целевой программой и принять в свои семьи «как можно больше детей, оставшихся без родительской опеки». В отдельных регионах подобным семьям гарантируется ежемесячная материальная выплата на сумму в размере до 10 тысяч гривен (примерно 26 тысяч рублей) на каждого приемного ребенка.

«У подобной программы есть и обратная сторона медали, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН активистка киевской общественной организации «Соцзащита» Тамара Гайдукевич. — Многие подростки, принятые в «детские дома семейного типа», не уживаются в новом социуме. По разным причинам они бегут от «семейного уюта», предпочитая бродяжничать и воровать, нежели позировать на фоне телекамер и рассказывать о перспективах светлого будущего».

Одну из таких причин в доверительной беседе с корреспондентом ФАН раскрыл пятнадцатилетний Василий, который в ходе расформирования его интерната попал в один ДДСТ в Черниговской области, а впоследствии оттуда сбежал.

«Приемные отец и мать сказали мне и двум взятым в семью моим одноклассникам, что теперь мы все должны отрабатывать свой хлеб. Вот и мы и отрабатывали — с утра до вечера возились в поле, убирали за скотиной, да еще подрабатывали на стройке у соседа. Нет уж, я лучше буду воровать» — заявил подросток.

И это далеко не единственный случай.

«В моей практике была ситуация, когда приемные родители розгами высекли ребенка, отказавшегося надевать «вышиванку» и участвовать в националистическом мероприятии, — отмечает юрист Виктор Барчук. — В другом случае воспитанницу интерната отдали в семью сектантов, в буквальном смысле этого слова моривших девочку голодом. Безусловно, жизнь в государственном детдоме «сахаром» назвать нельзя. Но и нельзя одним росчерком пера ликвидировать систему, создававшуюся годами. Иначе, поверьте моему слову, из-за закрытия интернатов тысячи детей на Украине станут беспризорниками».

Тем не менее, Барчук констатировал, что благодаря определенным социальным программам и спонсорской помощи многие обездоленные дети все-таки обрели счастье в приемных семьях.

Как бы там ни было, но согласно правительственному плану, система интернатов и детских домов на Украине будет упразднена к 2026-му году. На очереди новый этап социальной реформы.