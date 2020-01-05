Старейшая жительница Земли отпраздновала свой 117-й день рождения

Токио, 5 декабря. Японская долгожительница и старейшая жительница Земли Канэ Танака отметила свое 117-летие. Женщина праздновала свой день рождения в доме престарелых, торжество организовало руководство заведения. Об этом сообщает агентство Киодо.

К праздничному столу присоединились и другие постояльцы учреждения. Главным угощением вечера стал праздничный торт с клубникой и кремом.

Виновница торжества отметила изысканный вкус кондитерского изделия и сказала, что не отказалась бы от добавки, передает РИА Новости.

Напомним, что Канэ Танака стала рекордсменкой Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин 9 марта 2019 года. На тот момент японке было 116 лет и 66 дней.

Канэ появилась на свет 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. В семье было девять детей. В 19 лет она вышла замуж за Хидэо Танаку — хозяина маленького магазина традиционных японских сладостей и лапши из пшеничной муки удон. Супружеская пара воспитала пятерых детей, в том числе одного приемного.

Отмечается, что любимым хобби долгожительницы является игра реверси и занятия математикой.

Ранее ФАН сообщал, что ученый из США проводил исследование образа жизни долгожителей и пришел к выводу, что всех людей, которым удается дожить до выдающегося возраста, объединяют общие привычки.