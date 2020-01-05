Глава Госпогранслужбы заявил, что Зеленский не помогал певцу Dr. Alban попасть на Украину



Киев, 5 января. Президент Украины Владимир Зеленский не вмешивался в ситуацию с въездом на Украину шведского музыканта Dr. Alban, которому ранее запретили посещать страну из-за гастролей в Крым. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Он подчеркнул, что границу Dr. Alban пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются украинские пограничники при оформлении иностранцев.

«На решение пропускать или не пропускать определенных лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины», — подчеркнул Дейнеко в сообщении на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что отказать гражданину другого государства в пересечении границы можно лишь при наличии имея соответствующего поручения правоохранительных органов.

«Запрета на въезд, вынесенного другими правоохранительными органами, не было», — отметил глава ГПУ.

Информацию о том, что поездка в Киев смогла состояться только благодаря вмешательству Зеленского, в своем Instagram ранее написал сам Dr. Alban. Тут же он публиковал видео и несколько фотографий с украинским лидером. Правда, позже музыкант отредактировал запись, удалив все упоминания о Зеленском, а также снимки с ним и видеозапись.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после госпереворота на Украине. Решение об этом жители полуострова единогласно приняли в ходе референдума весной 2014 года. Однако Киев продолжает считать волеизъявление народа нелегитимным, а посещение Крыма иностранными артистами расценивает как нарушение украинского законодательства. Многим деятелям шоу-бизнеса за их концерты на полуострове был запрещен въезд на Украину.