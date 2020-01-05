Сирия новости 5 января 19.30: конвой курдских боевиков подорвался в Дейр-эз-Зоре, джихадисты ждут подкрепление в Идлибе

Сирия, 5 января. Конвой курдских боевиков подорвался в Дейр-эз-Зоре. Радикалы «Сирийской национальной армии» ожидают подкрепление в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам джихадистов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге провинции Алеппо и в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в установке противопехотной мины на пути следования конвоя «Демократических сил Сирии».

«Сирийская национальная армия»: заявила о скором подкреплении, которое направлено в Идлиб для противостояния правительственным силам.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в установке мины на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре потеряли троих боевиков.

Провинция Алеппо

В районе поселка Бирна и у плотны Шугадила на юге провинции Алеппо продолжаются боестолкновения отрядов Сирийской арабской армии (САА) и боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает новостной портал Step News, стороны обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами в окрестностях поселка, пока без сообщений о потерях ни от одной из сторон.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о гибели мирного жителя в результате взрыва мины, оставленной в сельскохозяйственных угодьях в районе города Африн. Точно не установлено какой из группировок была установлена мина, протурецкие бойцы, под контролем которых находится весь кантон, подозревают, что снаряд установили курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), периодически совершающие вылазки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о взрыве фугасной мины на пути следования конвоя курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает медиаресурс Step News, в результате взрыва пострадало три боевика, серьезно был поврежден бронированный автомобиль. Курдские радикалы подозревают, что мина была установлена террористами «Исламского государства», спящие ячейки которого участили нападения на подконтрольных SDF и международной коалиции территориях. Конвой направлялся к военной базе американских военных в районе крупнейшего в провинции нефтегазового месторождения Аль-Омар.

Провинция Даръа

Корреспондент Halab Today сообщил, что неизвестные лица напали на контрольно-пропускной пункт сирийской армии в административном центре провинции — городе Даръа. Местные источники передают, что неизвестные обстреляли из автоматов КПП в квартале Даръа аль-Баляд, после чего завязалась перестрелка с военнослужащими, которая продлилась час. Среди солдат САА пострадавших нет. Отметим, что за последние сутки это уже второй случай нападения, вчера днем неизвестные атаковали казармы сирийской армии в районе поселка Тафас. Днем поступали сообщения о том, что в связи с учащением случаев атак со стороны неизвестных антиправительственных группировок сирийская армия расширяет свое военное присутствие в провинции и усиливает меры безопасности на въездах в город.

Провинция Идлиб

Правительственные силы, дислоцированные в районе поселка Джарджаназ, открыли огонь из противотанковых ракетных установок по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Тель-Манас и у города Серакиб на юго-востоке провинции, как сообщает новостное агентство Step News. ВВС Сирии с воздуха поддерживают САА, нанося точечные удары опорным пунктам боевиков у города Маарет-ан-Нуман и Дейр-Субуль.

Третий корпус «Сирийской национальной армии» заявил об отправке подкрепления для своих отрядов в Идлибской зоне деэскалации для контрнаступления на позиции сирийской армии, как цитирует заявление самих боевиков агентство Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.