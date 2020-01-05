В Иране заявили, что гибель Сулеймани не отразится на сотрудничестве с РФ по Сирии

Тегеран, 5 января. Гибель командира спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани никак не скажется на сотрудничестве России и Ирана по сирийской проблеме. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам дипломата, новый командующий «Аль-Кудс» продолжит взаимодействие с российской стороной.

«Мы не думаем, что с назначением генерала Каани возникнет вакуум в этой сфере», — отметил Мусави.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара, произведенного ВВС США. Вашингтон уже официально заявил о своей ответственности за инцидент.

В Минобороны РФ признали заслуги Сулеймани в борьбе в Сирии с «Исламским государством»1 и «Аль-Кайдой» — запрещенными в России организациями.

1 Организация запрещена на территории РФ.