Журавко рассказал о «подарках» для Польши в виде эмигрантов-бандеровцев с Украины

Посольство Польши на Украине недовольно ярким высказыванием пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, данным ей по поводу культа Степана Бандеры в стране. Ранее она сказала, что все народы и страны «самостоятельно определяют и чествуют своих героев». В польской же дипломатической миссии заявили, что им трудно поверить, что «такие слова могла сказать украинский дипломат». Однако в том, что в центре Киева висят плакаты с нацистскими преступниками, виновато прежде всего само польское руководство, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко.

«Я бы на месте Польши молчал в две дырочки и сидел тихо, — высказал свое мнение собеседник ФАН. — Это их пособничество привело к тому, что теперь в руководстве Украины находятся такие дурные люди, ведь они поддержали государственный переворот в 2014 году. И в настоящий момент полякам нужно не на словах возмущаться, а предпринимать меры, поскольку эмигрантов-бандеровцев уже очень много находится на территории их собственной страны. Это такие «подарки» им от Киева».

Политик посоветовал польским спецслужбам «просеивать» всех украинцев, приезжающих к ним якобы на работу, чтобы выявлять среди них радикальные националистические элементы.

«Это то, что они сами же и породили — фашизм XXI века. Правда, я удивляюсь, почему реакция последовала так поздно, да еще со стороны посла, а не главы МИД Польши или вообще президента этой страны. На мой взгляд, это не более чем показушничество перед Израилем — показать его послу, что, мол, мы тоже против фашизма», — заявил Журавко.

В польской дипмиссии в Киеве развили мысль Зеленко о «самостоятельном определении и чествовании» своих героев, заявив, что таким же образом можно оправдать желание Москвы построить «русский мир» и ее отрицание голодомора на Украине. Журавко назвал подобные сравнения бредом.

«Я не знаю, что они там курят у себя в посольстве. Как это вообще можно сравнивать? Бандера — это одно, голодомор — другое, ну а «русский мир» — это вообще понятие иного порядка. Это несопоставимые вещи! А вообще президент России Владимир Путин очень точно сказал про поведение поляков перед Второй мировой войной — они были такими же антисемитами, как и позже сами бандеровцы».

Напомним, ранее, 24 декабря 2019 года Владимир Путин в своей речи, сказанной им на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, упомянул, что польский посол в Германии в 1938 году публично поддержал репрессии против евреев и обещал поставить за это фюреру Адольфу Гитлеру памятник.