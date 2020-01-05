МИД РФ раскритиковал Украину за «разгул неофашизма». События дня. ФАН-ТВ

МИД РФ осудил разгул неофашизма на Украине Разгул неофашизма и угроза мировому сообществу. Именно так российский МИД оценил последние события на Украине и заочно поддержал коллег из Польши и Израиля. Дело в том, что ранее послы этих двух стран в Киеве крайне возмутились отношением Украины к нескольким «историческим персонам». А именно речь зашла о печально известном Степане Бандере, идеологе национализма. Дипломаты Израиля и Польши заявили, что восхваление таких людей, причастных к этническим чисткам, попросту оскорбительно. Но, очевидно, так не считают в Киеве, где 1 января прошел настоящий факельный марш в лучших традициях Ку-клукс-клана. Порядка тысячи человек вышли на «зажигательное шоу» в честь 111-го дня рождения Степана Бандеры, в руках они держали портреты своего кумира. Ну, а затем масла в огонь подлили власти: спикер украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ сам определяет и чествует своих героев. Российские дипломаты такой подход сочли вопиющим и решили преподать коллеге из Киева урок истории. Они напомнили, что Степан Бандера и его соратники, действуя с подачи Гитлера, причастны к массовым убийствам мирного населения. И, несомненно, являются военными преступниками. Уж как тут не вспомнить, что Украина — одна из двух стран (вместе с США), кто голосует против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма.

Евросоюз пригласил главу иранского МИД в Брюссель Положение дел на Ближнем Востоке сегодня волнует не только регион, но и без преувеличения весь мир. Глава службы ЕС по внешним связям Жозеп Боррель пригласил в Брюссель своего иранского коллегу Мохаммада Джавада Зарифа. Европа хочет обсудить наболевшие вопросы, в том числе судьбу «ядерной сделки». Эта тема в последние дни едва не отошла на второй план. Хотя актуальной стала еще задолго до того, как военные США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Любопытно, что даже сегодня Тегеран не отказался от переговоров с Вашингтоном по «ядерному соглашению» или, как еще его называют, Совместному плану всеобъемлющих действий (СВПД). Напомним, что несколько стран подписали документ о «мирном атоме» еще в 2015 году. В их числе Россия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, США и, конечно, сам Иран, чья ядерная программа переходила под международный контроль. И все бы ничего, но в 2018 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения. А Тегеран в знак протеста сократил свои обязательства по нему. Именно поэтому Евросоюз опасается, что «ядерная сделка» на фоне нового ближневосточного конфликта вообще может развалиться. А сегодня, учитывая отношения Ирана и США, это станет реальной угрозой для всей мировой безопасности.