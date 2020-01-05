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Россиянин Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»

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Россиянин Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, 5 января. Российский лыжник Александр Большунов впервые в своей карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Сегодня он пришел к финишу масс-старта свободным стилем четвертым, а его главный соперник, норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который до масс-старта был лидером общего зачета, занял в воскресной гонке в гору только 22-е место. 

Накануне Большунов и Клебо после спринта устроили догонялки. Россиянин после заявил, что норвежец совсем не дурачился. 

«Соперничество даже в такой момент никто не отменял. Он лучший в мире спринтер. Думаете, легко его обыграть?» — заявил он в комментарии «Матч ТВ».

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