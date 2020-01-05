Россиянин Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, 5 января. Российский лыжник Александр Большунов впервые в своей карьере выиграл общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Сегодня он пришел к финишу масс-старта свободным стилем четвертым, а его главный соперник, норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который до масс-старта был лидером общего зачета, занял в воскресной гонке в гору только 22-е место.

Накануне Большунов и Клебо после спринта устроили догонялки. Россиянин после заявил, что норвежец совсем не дурачился.