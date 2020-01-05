Главные новости 5 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 5 января.

Пилот самолета TM-1 Thunder Mustang погиб в результате крушения на юге штата Калифорния. Небольшой самолет разбился на юге Калифорнии, один человек погиб.

Посольство Польши на Украине прокомментировало слова Зеленко о том, что страна самостоятельно определяет своих героев. Посольство Польши раскритиковало пресс-секретаря МИД Украины за заявление о Бандере.

И.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани. После гибели Сулеймани и. о. премьер-министра Ирака объявил в стране траур.

США начали перебрасывать на Ближний Восток более четырех тысяч военнослужащих. AP сообщила о переброске более четырех тысяч солдат США на Ближний Восток.

Главный тренер молодежной сборной Канады прокомментировал предстоящий финал МЧМ по хоккею с Россией. Тренер канадцев Хантер прокомментировал предстоящий финал МЧМ по хоккею с Россией.

Хирург-онколог Андрей Павленко, два года боровшийся с раком желудка, умер в Петербурге. Об этом сообщила супруга медика Анна. Онколог Андрей Павленко умер в Петербурге.

Две базы коалиции США в Ираке подверглись нападению, в результате атак военные не пострадали. Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сокращение транзита российского газа. Глава «Оператора ГТС Украины» прокомментировал сокращение транзита российского газа.

Бывший временный поверенный в делах США на Украине рассказал о тесном сотрудничестве американской армии с ВСУ. Американский дипломат Уильям Тейлор рассказал, что армия США «учится» у ВСУ «российской тактике».

Разработка нового газопровода EastMed никак не повлияет на положение России на европейском газовом рынке, считает эксперт. Кедми заявил, что новый газопровод Израиля не обгонит «Турецкий поток» по объемам.