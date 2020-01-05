Отправляя ПНС Ливии сирийских боевиков, Турция угрожает Африке и Европе

Военный аналитик Александр Перенджиев уверен, что Турция ставит под угрозу мировую безопасность, перебрасывая сирийских боевиков в Ливию.

Ранее издание North Press Agency со ссылкой на источники в сирийском городе Африн сообщило, что две партии поддерживаемых Турцией групп террористов из САР были ликвидированы во время боев с Ливийской национальной армией за Триполи. Журналисты издания также сообщают о росте числа радикальных исламистов, желающих отправиться в Ливию и воевать под флагом Правительства национального согласия (ПНС).

Так, турецкое командование открыло несколько офисов в Африне для регистрации тех, кто намерен присоединиться к боевым действиям на стороне ПНС. Один из таких рекрутских центров открыт в школе имени Амира аль-Губари в центре города и еще один на окраине Африна. Примечательно, что лидеры вооруженных групп могут регистрировать не только себя, но и членов своих бандформирований.

Как подчеркивают информаторы NPA, причинами увеличения явки со стороны террористов стали денежные вознаграждения Турции, а также неопределенность ситуации в провинции Идлиб из-за военной операции, проведенной сирийскими и российскими воздушными силами. После подписания документов боевики получают «зарплату» в размере 2000 долларов и потом могут отправляться в африканскую страну. Некоторые же из радикалов пытаются через Ливию перебраться в Европу и найти там убежище.

По мнению члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцента РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, в данном случае Ливия может просто оказаться перевалочной базой для боевиков.

«Во время переброски из Сирии в Ливию, террористы могут спокойно попасть на территорию Европы. Турция, возможно и не целенаправленно, но способствует формированию террористических организаций и ячеек в самой Европе. Даже не просто способствует, а буквально выступает спонсором в этом вопросе. Как вариант такое возможно», — считает эксперт.

При этом он не исключил и другого варианта, по которому боевиков Анкара отправляет в страны ЕС.

«А может быть и иначе, Турция на весь мир заявляет, что отправляет боевиков в Африку, но на деле отправляет их в Европу для осуществления террористических актов. А как максимум они вообще могут начать террористическую войну против европейских государств. И вот готова ли к этому Европа, понимает ли она все последствия?» — задается вопросом Перенджиев.

Помимо Европы, террористическая угроза может распространяться и на другие страны африканского континента — Алжир, Мали, Египет. Никто также не исключает, что группы сирийских террористов во время переброски в Ливию могут попасть на греческие острова.

«Кстати, греческие власти как раз этим вопросом обеспокоились и заявили, что будут выстраивать единую систему защиты и безопасности, подразумевающую атаку турецких кораблей, идущих в Ливию. В общем, отправляя террористов в Ливию, Турция ставит под угрозу мировую безопасность. А если выражаться точнее, то занимается таким террористическим аутсорсингом», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время активно проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», главная цель которой — освобождение страны от боевиков, захвативших часть территорий после революции 2011 года.

В настоящий момент большая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченного террористами ПНС Ливии города Триполи.