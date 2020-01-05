Учащиеся зарубежных школ примут участие в квесте «Инженерная елка 2.0»

Москва, 5 января. С 11 по 20 января технопарк «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет квест «Инженерная елка 2.0». Учащимся младших классов из Милана, Парижа, Бухареста, Софии, Брюсселя и Белграда предложат смастерить новогоднюю игрушку при помощи 3D-ручки, а также сконструировать сверкающую новогоднюю елку. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Квесты проведут в школах и российских центрах науки и культуры за рубежом совместно с федеральным агентством «Россотрудничество».

«Уже более 40 стран узнали о детских технопарках благодаря онлайн-программе «Курс молодого инженера», а в новогодние праздники еще несколько сотен ребят смогут лично принять участие в его мероприятиях», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Кроме того, дети в интерактивной форме ознакомятся с функционалом мобильных приложений и помогут Деду Морозу отыскать путь к планете Земля, а также зажечь огни на праздничном дереве, передает РИАМО.

Участие в квесте доступно не только носителям русского языка. Преподаватели технопарка владеют английским языком, а при необходимости можно будет прибегнуть к услугам переводчика.

«В ноябре мы запустили онлайн-курс молодого инженера для всех желающих. Его уже проходят сотни ребят в разных точках мира, включая не только большинство стран СНГ и Европы, но и Японию, Камбоджу, КНР, Австралию, Алжир, Анголу, Филиппины и другие», — рассказал директор «Инжинириума имени Н.Э. Баумана» Маргарита Стоянова.

Ранее ФАН сообщал, что открытие нового детского технопарка «Кванториум» в Балашихе позволит школьникам всего округа заниматься наукой и изучать новые технологии. Кроме того, школьникам доступны программы по углубленному изучению английского языка и музыки.