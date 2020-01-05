Удары ЛНА по аэропорту Митига стали продолжением борьбы против террористов ПНС Ливии

Военный аналитик Андрей Кошкин заявил, что Ливийская национальная армия действует максимально эффективно, нанося удары по позициям террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в окрестностях бывшего аэропорта, а ныне военной базы боевиков, Митига, через которую Турция снабжает их сирийскими джихадистами и военной техникой.

Ранее издание Al-Masdar News сообщило, что в ночь на 5 января силы Ливийской Национальной Армии (ЛНА) нанесли артиллерийский удар по окрестностям международного аэропорта Митига в Триполи.

По данным издания, войска Халифы Хафтара совершили атаку стратегического объекта для предотвращения военных поставок из Турции и переброски радикальных исламистов из сирийской провинции Идлиб террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В настоящее время известно, что в результате удара был уничтожен ангар с находившимися внутри беспилотниками турецкого производства Bayraktar TB2.

Официальных сообщений от властей Турции об уничтожении военного имущества или ранении персонала, как и информации о самой атаке аэропорта в западных СМИ, до сих пор не появлялось. Статус почти всех рейсов аэропорта Митига с утра субботы 4 января указывается как «неизвестен», «отменен» либо «перенаправлен».

Комментируя ситуацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «Турция в Ливии пытается использовать российскую модель в Сирии и буквально сегодня-завтра ждет начала «гуманитарной» или «освободительной» операции».

«Естественно Хафтар на пару со своими единомышленниками и полководцами весьма активно эту тему обсуждает, разрабатывает тактику и стратегию своих действий в динамично меняющейся геополитической конфигурации на севере Африке. И, естественно, ЛНА необходимо действовать максимально эффективно, уничтожая линии снабжения террористов ПНС, а аэропорт Митига уже давно перестал быть гражданской целью, так как через него постоянно перебрасываются террористы и вооружение, которое впоследствии используется против ЛНА», — говорит эксперт.

К тому же действия Хафтара укладываются в стратегию освобождения территории африканской страны от боевиков так называемого Правительства Национального Согласия (ПНС) и террористов, перебрасываемых в Ливию при помощи турецких военно-транспортных самолетов.

«Да, действительно, Хафтар просто продолжает операцию по освобождению страны от террористов. Так что пусть обстреливают дальше. Второе — ЛНА также хотят показать турецким силам, что их ждет, и, наверное, вот эти обстрелы Митиги как раз должны послужить сигналом, что позиции ЛНА остаются прежними, что они собирают земли, как говорил Хафтар, и готовы действовать жестко. А если кто-то будет поддерживать ПНС, то тоже попадет под удар», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в настоящее время активно проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама», главная цель которой — освобождение страны от боевиков, захвативших часть территорий после революции 2011 года. В настоящий момент большая часть страны контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченного террористами ПНС Ливии города Триполи.