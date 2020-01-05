Каир, 5 января. Решение турецкого парламента об отправке военного контингента в Ливию является нарушением резолюций международного права, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Египта.

«Законопроект турецкого парламента об отправке военного контингента в Ливию является нарушением резолюций международного права», — сказано в сообщении МИД Египта.

В Каире подчеркнули, что военная интервенция Турции для поддержки террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии будет иметь последствия для стабильности в Средиземноморском регионе.

Внешнеполитическое ведомство Египта призвало международное сообщество выполнить свои обязанности и предупредить региональную эскалацию и негативные последствия ливийского кризиса.

Парламент Турции 2 января одобрил инициативу, которая позволяет стране направить свои вооруженные силы в Ливию. Впервые о планах Анкары стало известно в декабре. Позднее сообщалось, что ПНС Ливии, в состав которого входят террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1, направило Турции официальный запрос на предоставление военной помощи.

Ранее решение турецкого парламента осудили Африканский союз и Саудовская Аравия. Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, которые нарушают суверенитет и независимость Ливии.

Федеральное агентство новостей выяснило, что Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН ознакомился с текстом соглашения и узнал, когда ПНС Ливии лишилось легитимности и как оно до сих пор сохраняет власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.