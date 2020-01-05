Триполи, 5 января. Два отряда боевиков из сирийского Африна были ликвидированы в Ливии в ходе турецкой операции на стороне террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщило сирийское агентство NPA.

По данным источника агентства в Африне, две вооруженные группы из числа сирийских боевиков были ликвидированы в Ливии. Боевики были переброшены в Северную Африку по распоряжению Турции.

Турецкие представительства в Африне набирали наемников из числа сирийских боевиков, а затем перебрасывали их в Ливию через территорию Турции. После ликвидации двух групп боевиков турецкие представительства лишь усилили набор для отправки в Ливию.

Как отмечают местные источники, Анкара предлагает боевикам зарплату в баснословные для Сирии 2 тысячи долларов, что особенно привлекательно на фоне успешной антитеррористической операции ВКС РФ и сирийской армии в Идлибе. Более того, отправка в Ливию позволит боевикам переправиться оттуда в Европу.

Ранее сообщалось, что число наемников в турецких лагерях достигает 1,6 тысячи человек, боевики состояли в протурецких группировках «Лива Султан Мурад», «Лива Сулейман Шах», «Лива аль-Мутасим». При содействии Анкары они были перевезены из Африна в турецкие лагеря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если главарь террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит его об этом.

Федеральное агентство новостей выяснило, что боевиков отправляют в Мисурату и Триполи через порты Мерсина и Стамбула. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). ФАН ознакомился с текстом соглашения и узнал, когда триполитанское «правительство» потеряло свою легитимность и как оно до сих пор сохраняет власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.