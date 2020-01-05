Помпео не стал отрицать, что США могут нанести удар по культурным объектам Ирана

Вашингтон, 5 января. США будут соблюдать законы в случае нанесения ударов по объектам Ирана, заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

Так он прокомментировал угрозу американского президента Дональда Трампа о нанесении удара по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, что запрещено международным правом и постановлениями Минобороны США.

«Мы будем действовать по закону. Мы будем защищать Америку. Удары, которые мы нанесли за эту неделю, включая убийство Сулеймани – мы продолжим это делать, если понадобится. Мы ответим с большой силой и энергией, если руководство Ирана примет плохое решение. Мы надеемся, что они этого не сделают», — сказал Помпео в интервью телеканалу ABC.

Но при этом прямого ответа на то, выпустят ли США ракеты по культурным объектам Ирана, он не дал, но и не отрицал такого варианта событий.

«Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в ночь на 3 января США уничтожили в аэропорту Ирака генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Их в Белом доме считают причастными к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря 2019 года. Официальный Тегеран пообещал отомстить Штатам за убийство генерала.