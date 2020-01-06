«Новая газета» поднимает дух террористов в Сирии

«Новая газета» продолжает оправдывать терроризм, стремясь дискредитировать борьбу России с боевиками действующих в Сирии и запрещенных в РФ вооруженных формирований «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1).

Дезинформация от сирийских «оппозиционных активистов», видеопропаганда джихадистов и тенденциозное перевирание фактов — все это Федеральное агентство новостей нашло в материале сотрудника «Новой газеты» Елены Милашиной «Война без гуманитарных коридоров».

Глава 1. Кто кого «бомбит» на севере Сирии

Операция «Рассвет в Идлибе»

Редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина, известная публике положительной оценкой высказываний террориста Шамиля Басаева о трагедии в Беслане, на этот раз решила разобрать операцию Сирийской арабской армии (САА) «Рассвет в Идлибе».

Операция была возобновлена 19 декабря 2019 года в ответ на провокации со стороны боевиков многочисленных исламистских группировок, пытавшихся точечно атаковать районы дислокации правительственных войск.

Напомним, что за последние несколько недель Сирийской Арабской Армии удалось достичь серьезных успехов и взять под контроль стратегически важный город Джарджаназ, продолжив наступление на позиции боевиков в направлении ключевой трассы М5 Алеппо — Дамаск.

Бомбардировки «мирных» террористов

Однако сотрудник «Новой газеты» в своем тексте подает происходящее в сирийской провинции Идлиб исключительно как агрессию сирийских правительственных войск и их союзников против «мирных» террористов. Милашина принялась считать «бомбардировки», которым якобы подверглись сирийские города до и после начала операции.

Мониторинг обстановки в Сирии, который ежедневно ведет Федеральное агентство новостей, показывает иную картину происходившего в Идлибской зоне деэскалации. Последние три месяца после завершения первого этапа операции «Рассвет в Идлибе» боевики непрерывно вели огонь по позициям сирийской армии и мирным городам вокруг линии соприкосновения. В этих условиях сирийские правительственные силы были вынуждены вести ответный огонь по позициям террористических группировок.

Вот, например, сообщение о ситуации в Идлибе за 4 октября 2019 года — в период приостановки операции САА:

«В Южном Идлибе накануне продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. По данным новостного портала Halab Today TV, под ударом оказались военные объекты радикалов неподалеку от населенных пунктов Хиш, Аль-Хас, Умм Ас-Сын, Трамла и Маарет-Хурма. Кроме того, боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов осуществляли сирийские ВВС, передавал на своей странице в Twitter военный источник (ufuk_sy). Позднее боевики также спровоцировали стычки с САА поблизости от поста наблюдения ВС Турции у Маар-Хатата».

В таком случае, все атаки и провокационные действия, предпринятые боевиками в провинциях Хама, Алеппо и Латакия, документально зафиксированные российскими военными и наблюдателями ВС Турции в бюллетенях Центра по примирению враждующих сторон, — тоже вымысел, по логике Милашиной.

Для объективной оценки описываемой ситуации важно понимать следующее: ключевой целью джихадистов в Идлибе является соседняя провинция Латакия и расположенная там авиабаза ВКС РФ «Хмеймим». Согласно данным Минобороны РФ, российские средства ПВО в Сирии только за 2019 год уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать авиабазу. В общей же сложности, как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, за минувшие два года российские военные уничтожили 118 беспилотников, запущенных террористами с территории провинции Идлиб. Однако Милашина игнорирует эти данные, намеренно вводя читателя в заблуждение.

Более того, сфера «сирийских» интересов сотрудницы «Новой газеты» до недавнего времени сводилась к довольно узкому вопросу — участию уроженцев Кавказа в сирийском конфликте, а также делу Варвары Карауловой. Поэтому Елена Милашина, никогда не бывавшая на сирийских фронтах, как минимум, не может объективно оценивать происходящее в Сирии. И поэтому для того, чтобы придать вес своему материалу, она обращается к «экспертам», которые, впрочем, как и сотрудница «Новой газеты», рассуждают о происходящем в Идлибе из теплых европейских квартир.

Глава 2. «Новая газета» и западное финансирование

Таинственная активистка

Одним из экспертов материала «Новой газеты» заявлена «сирийская гражданская активистка» Хунада аль-Харири, которая якобы предоставила развернутые статистические данные о датах и подробностях боевых действий в провинции Идлиб.

Однако о Хунаде аль-Харири как об эксперте в теме сирийского конфликта неизвестно практически ничего. В русском сегменте поисковых сервисов «активистка» появлялась всего дважды — в статье «Новой» и в новостном материале о вечере, прошедшем в центре «Мемориал» 18 июля 2019 года.

На этом вечере аль-Харири выступала по скайпу вместе с также присутствовавшей на мероприятии Еленой Милашиной.

Доклад «активистки и феминистки», как и в материале «Новой газеты», был посвящен ситуации в Идлибе.

Бледный след эксперта «Новой»

В англоязычном сегменте Интернета Хунада аль-Харири (Hunada al-Hariri) фигурирует лишь в одной новости, связанной с Сирией, на сайте RFS Media Office.

В тексте она названа «англоязычным спикером и секретарем медиакампании Act4Daraa», предлагавшим начать информационную борьбу с правительственными сирийскими СМИ ввиду начавшейся 18 июня 2018 года операции сирийской армии в провинции Даръа.

При этом сайт RFS Media Office, некогда являвшийся информационным рупором так называемой «сирийской умеренной оппозиции», не обновляется с ноября 2017 года.

Несмотря на то, что Хунада, согласно программе медиакампании, отвечала за публикации на английском языке — никаких следов ее личных публикаций, равно как и публикаций с упоминанием или цитированием каких-либо реплик или статей активистки, обнаружено не было.

Те же и Петра Штинен

Однако нам удалось найти пост в социальной сети Twitter от 22 ноября 2016 года.

Известная нидерландская арабистка, журналистка и политик Петра Штинен встречается с «независимыми» сирийскими журналистами на конференции в Амстердаме, посвященной ситуации в Сирийской Арабской Республике. В конференции, помимо Петры Штинен участвует и Хунада аль-Харири, которая, как мы видим, находится не в Идлибе, о котором так любит рассуждать на круглых столах и в материалах Елены Милашиной, а в Европе.

Мечты об «арабской весне»

Стоит отметить, что сама Петра Штинен, активно ведущая свой аккаунт в Twitter, долгое время работала дипломатом и специалистом по правам человека в посольствах Нидерландов в Египте и Сирии с 1995 по 2004 год.

После того, как Штинен покинула министерство иностранных дел в 2009 году, она создала собственный бизнес, выступая в качестве независимого советника и комментатора в по вопросам прав человека, демократических норм и институтов. С июня 2015 года она также является сенатором от голландской либерально-демократической партии D66. Партия эта чрезвычайно часто поднимает вопрос «терпимого отношения» к сирийским беженцам, проживающим в Нидерландах, и оказывает им всевозможную поддержку.

Помимо прочего, Штинен является автором многочисленных книг и статей об «арабском мире». Среди книг особо примечательна следующая: «Мечтая об арабской весне. Голландский дипломат на Ближнем Востоке».

Написана и издана книга в 2008 году. То есть действующий европейский дипломат мечтал об «Арабской весне» за три года до революций в Тунисе и Египте, и за два года до появления первых их предпосылок.

Данный факт служит очередным доказательством, что именно Запад стал инициатором искусственно спровоцированных революций, которые прошли в нескольких арабских государствах в 2011 году. Именно события «Арабской весны», о которой так мечтала нидерландский дипломат Штинен и ее коллеги, привели к расцвету «Исламского государства» в Сирии, и как следствие к колоссальным жертвам среди населения Сирии, а также миллионам беженцев, пострадавших от преступной деятельности террористов.

Связи с НКО

Но вернемся к эксперту материала «Новой газеты» Хунаде аль-Харири. Тег @IWPR, завершающий публикацию в твиттере Петры Штинен, прямо свидетельствует о том, что организатором или, как минимум, одним из кураторов встречи являлась некоммерческая организация под названием IWPR (Institute For War And Peace Reporting) «Институт по освещению войны и мира».

Согласно официальному пресс-релизу, IWPR «оказывает поддержку местным журналистам, гражданским журналистам и гражданским общественным активистам в трех десятках стран, переживающих конфликты, кризисы и переходный период по всему миру. Мы вносим вклад в мир и благое управление, укрепляя способность средств массовой информации и гражданского общества высказываться. Мы делаем это путем обучения, наставничества и предоставления платформ для профессиональных и гражданских журналистов; наращиванием институционального потенциала СМИ и общественных групп; и работой с независимыми и официальными партнерами по устранению барьеров на пути к свободе выражения мнений, активным общественным дебатам и вовлечению граждан».

Ежегодные финансовые вливания в IWPR, осуществляемые разнообразными «партнерами», составляют 4,1 миллиона долларов. В целом, ни для кого не секрет, что «некоммерческие организации» подобного рода являются ничем иным как «прокладкой» между органами внешней разведки, силовиками и дипкорпусами стран, имеющих определенные интересы в тех регионах, чьи журналисты поддерживаются данной НКО. Грубо говоря, журналисты собирают информацию для органов разведки и ведут информационные кампании против тех или иных стран или группировок.

IWPR, как ни странно, никак не скрывает свои связи с разнообразными госструктурами США и Великобритании.

Среди спонсоров IWPR названы министерства иностранных дел Нидерландов и Норвегии, USAID, посольства США в Афганистане, Руанде и Тунисе. Подобное финансирование объясняет более 100 с лишним заметок о «жертвах ударов ВКС по мирным жителям, школам и больницам», опубликованных сотрудниками IWRP. То есть, публикаций, затрагивающих ту же тему, и оперирующих той же эмоциональной нотой, что и сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина.

Резюмируя выше написанные, эксперт материала «Новой газеты» Хунада аль-Харири связана не только с бывшим дипломатом Нидерландов Петрой Штинен, которая мечтала об «арабской весне», но и с западной НКО, получающей средства от Госдепартамента США и МИД Великобритании и публикующий тексты, дискредитирующие операцию России против терроризма в Сирии.

Потяни за нить — за ней потянется клубок

«Новая газета» постоянно отрицает иностранное финансирование своего издания. Однако есть огромная паутина, натянутая между организациями вроде IWPR или недавно созданного Михаилом Ходорковским фонда «Справедливость для Журналистов», базирующегося в Лондоне, позволяющего спонсировать абсолютно любые оппозиционные СМИ путем выплаты призов и гонораров журналистам, опубликовавшим то или иное «расследование». Как например автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, недавно получивший такого рода подачку в Берлине из рук Ходорковского.

Все НКО подобного рода несомненно связаны между собой. Либо напрямую, либо через так называемых «партнеров». Именно эти связи в конечном итоге являются гарантией того, что деньги, выделенные тем или иным государством на фейковые публикации, дойдут до адресата.

Не исключено, что в феврале 2019 года Елена Милашина вместе с той же сотрудницей «Мемориала» Миланой Бахаевой ездили в столицу Нидерландов для того, чтобы получить необходимое финансирование для ведения информационной кампании в СМИ по дискредитации операции России по борьбе с терроризмом в Сирии.

Глава 3. Пропаганда террористов на страницах «Новой»

Повторяем за террористами

Поэтому неудивительно, что с статье «Новой газеты» «активистка» Хунада аль-Харири повторяет штампы и клише о «кровавом сирийском режиме» и «российских бомбардировках». Ранее редакция ФАН разобрала типичные примеры подобной дезинформации террористов и их союзников в лице западных стран. Уже тогда мы предполагали, что эти «вбросы» вновь будут распространяться среди джихадистов и их пособников.

Устами «активистки» автор «Новой» сообщает о том, что якобы были задокументированы «атаки российских военно-воздушных сил» на медицинские учреждения, машины скорой помощи, школы и рынки. Параллельно с этим боевики из Идлиба выкладывают в сеть целую видеоподборку с якобы «российскими авиаударами» за прошлый месяц.

Стоит отметить, что подобные ролики о «российской угрозе» всегда снимаются издалека, а их операторами выступают сами боевики — это можно понять из их разговоров по рации за кадром. В городской черте удары видны только в разрушенных и нежилых кварталах, а не на «рынках» и не в «госпиталях». Об этом и джихадистская пропаганда, и сотрудники «Новой газеты» почему-то не упоминают.

На немногочисленных крупных планах «последствий бомбардировок», отчетливо видны не трупы гражданских, а хаотично перемещающиеся боевики. Кроме того, в пораженном здании рвутся боеприпасы — что говорит о том, что здание использовалось как склад с оружием террористов.

Случаи с использованием боевиками гражданских объектов под собственные нужды всплывали в прессе неоднократно. В июле 2019 года источник в социальной сети Facebook сообщал, что террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» используют школы сирийского Идлиба под артиллерийские склады. Согласно данным другого источника, террористы в качестве мест для ночевок используют культовые сооружения — мечеть Аль-Рахман в Маарет ан-Нумане и мечеть Али бин Абу Талиб в Хан-Шейхуне. Это не только дает им возможность укрыться от снарядов, но и в случае атаки сирийских правительственных войск, лукаво заявить об «уничтожении мирного объекта».

Старые новые фейки

Главный упор в статье «Новой газеты» делается на ситуацию в городе Маарет ан-Нуман (в тексте НГ — Мааррат Ан-Нууман). По словам Елены Милашиной, через несколько дней после начала военной операции САА, в городе «практически не осталось целых зданий», а мишенями якобы стали гражданские объекты.

Однако именно Маарет ан-Нуман стал главным центром создания фейковых видео после того, как сирийская армия возобновила наступление в Идлибе. Боевики и медиаактивисты, работающие против сирийского правительства, записывают постановочные видео с мольбами местных жителей и тиражируют ролики печально известной организации «Белые каски», на которых детей без единой царапины вытаскивают из-под завалов.

Характерен также недавний ролик, сделанный рядом с мечетью у продуктового рынка в Маарет ан-Нумане. По объективным причинам мы не будем публиковать его в данном материале.

На кадрах якобы запечатлены «последствия от удара сирийских войск». Однако городской рынок Маарет ан-Нумана уже давно должен был быть разрушен, по словам боевиков. Летом 2019 начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской полностью развенчал данный фейк боевиков, показав актуальные видео и фото с рынка в Маарет ан-Нумане.

Лагерь в Аль-Кахе

Еще одним фейком боевиков, который взяла на вооружение Елена Милашина, стали сообщения об обстреле лагеря для беженцев в населенном пункте Аль-Ках 20 ноября. Боевики тогда сначала обвинили в ударе ВВС Сирии, а затем утверждали, будто бы удар нанесен «оперативно-тактической ракетой».

Однако редакция ФАН провела подробный анализ фотографий с места обстрела и вынесла вердикт — сирийские войска не причастны к обстрелу лагеря беженцев.

По приведенному фото с места событий можно вполне однозначно распознать, что по лагерю работал не самолет и не «тактическая ракета» — а ударный беспилотный летательный аппарат, которыми пользуются джихадисты для атак по авиабазе «Хмеймим». Иначе как можно было бы уничтожить лишь одну большую палатку, не повредив при этом соседние?

Гуманитарный «кризис»

Особое место в статье «Новой газеты» уделяется гуманитарному вопросу. В частности, она вспоминает решение России и Китая заблокировать предложенную в Совете Безопасности ООН Бельгией, Германией и Кувейтом резолюцию о гуманитарной помощи жителям Сирии. В экспрессивной манере автор рассказывает, какие бедствия якобы ждут «бедных граждан» в идлибской зоне деэскалации после такого решения.

Однако автор «Новой газеты» выдает желаемое за действительное. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в САР из соседних стран через линию фронта и погранпереходы работает с июля 2014 года. Его устанавливала резолюция Совета Безопасности №2165, которая ежегодно продлевалась. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН, а также их партнеры могут использовать маршруты через пункты пропуска «Баб-эс-Салям», «Баб-эль-Хава», «Эль-Ярубия» и «Аль-Рамата».

Инициатива Бельгии, Германии и Кувейта предполагала сокращение общего числа гуманитарных переходов до трех. Другими словами, должны были остаться пропускные пункты только на границе с Ираком и Турцией — без контроля со стороны официального Дамаска. Россия и Китай предложили альтернативный вариант, но он не набрал необходимого количества голосов в Совете Безопасности ООН.

«Двойные стандарты и политическая ангажированность наших западных партнеров загубили оба проекта резолюции», — заявил по итогам голосования постпред России при ООН Василий Небензя.

Опасения российской стороны были оправданы: под «гуманитарную помощь» от стран Запада на протяжении последних трех лет маскировали поставки оружия для боевиков террористических группировок. До сих пор на освобожденной территории силы САА находят склады с сотнями единиц оружия американского и израильского происхождения.

В сентябре 2019 года специальный корреспондент ФАН в Сирии сообщал, что в тайнике в сирийской провинции Эль-Кунейтра было найдено оружие, медикаменты и техника из Израиля. Боевики занимали территории вокруг оккупированных Израилем Голанских высот до лета 2018 года и получали помощь от Тель-Авива — как медицинскую, так и военную. Это подтвердил экс-глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот: по его словам, израильская сторона осуществляла поставки вооружений бандгруппам так называемой вооруженной оппозиции.

История войны по «Новой»

Отдельным пунктом нужно отметить, что Елена Милашина сознательно пытается обелить боевиков, оккупировавших провинцию Идлиб. Так, она выделяет «сирийские повстанческие образования и исламистские группировки, связанные с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»» в противовес террористам «Исламского государства». При этом автор «Новой» сознательно игнорирует тот факт, что обе представленные стороны являются террористами, с которыми воевали и сирийские, и российские силы.

Огромное население провинции Идлиб — от 3 до 4 миллионов человек — также считается проблемой для «Новой газеты». Журналистка считает, что в Идлибе находятся исключительно «мирные сирийские граждане, бежавшие от войны». Однако Милашина упускает тот факт, что российские военные в 2018 и 2019 годах неоднократно предлагали мирному населению выйти из зоны контроля боевиков на территорию сирийского правительства через гуманитарный коридор «Абу-Духур» на востоке провинции Идлиб. Однако все попытки мирного населения выйти на большую землю пресекаются боевиками, которые открывают по ним огонь. Таким образом, 3 миллиона человек — это не «беженцы», а «живой щит» террористов.

Забывает также Милашина и о всеобщей амнистии, которая была введена президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе освобождения центральных и южных регионов САР в 2018 году боевикам предлагался выбор: либо урегулировать своей статус и сложить оружие, вернуться к мирной жизни, либо уехать в зону контроля боевиков в Идлибе. Возвращаться к мирной жизни отказались наиболее радикальные элементы вооруженных группировок, в то время, как значительная часть бывших боевиков начали жизнь с чистого листа.

Целевая аудитория «Новой газеты»

Изучая материал Елены Милашиной, можно прийти к выводу, что текст «Новой газеты» является пропагандой, очень похожей на распространяемую террористами в Идлибе дезинформацию.

Между тем, отклик от боевиков и их последователей на статью «Новой» появился очень быстро. Ссылку на материал стали выкладывать пропагандистские ресурсе идлибских джихадистов, что говорит о целевой аудитории материала Милашиной.

Вот активная ссылка на статью «Новой газеты», которая соседствует с сообщением «официального» медиацентра террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» о проведении «истишхадии», то есть подрыва террориста-смертника, на западной окраине населенного пункта Ат-Тах. Данный поселок находится на юге провинции Идлиб, где по версии Милашиной остались только мирные жители, которых «бомбит российская авиация».

А вот еще один скриншот с того же Telegram-канала, где несколькими сообщениями ниже ссылки на материал «Новой газеты» — репост пропагандистского видео с террористом Шамилем Басаевым.

Итоги

Елена Милашина — не первый сотрудник «Новой газеты», который получая деньги из-за границы, прямо или косвенно помогает террористам. Так, например, 25 ноября 2019 года Федеральное агентство новостей публиковало интервью с бывшим связистом «Исламского государства». Он подробно рассказал о том, как при посредничестве американских военных в Сирии, Денис Коротков, в настоящее время работающий в «Новой газете», получал от ИГИЛ сведения о деятельности русских в САР, а выходившие на их основе материалы террористы зачитывали вслух для поднятия своего боевого духа.

Не только сотрудники «Новой», но и авторы других либеральных СМИ ведут пропагандистскую деятельность против деятельности России в Сирии. Редакции ФАН удалось выявить целую схему по легализации фейков боевиков через российскую оппозиционную прессу. Деятельность таких СМИ щедро спонсируется и поддерживается ресурсами Запада.

Иностранное финансирование, прямой контакт, обеление и медиаподдержка джихадистов, постоянные попытки облачить фейки в упаковку экспертных мнений, жонглирование терминами, фактами и тенденциями. Таков инструментарий любого либерального СМИ. И материал Елены Милашиной о Сирии «Война без гуманитарных коридоров» — это наглядное доказательство того, как пропаганда террористов беспрепятственно ведется уже из России.

1 Организация запрещена на территории РФ.