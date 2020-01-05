Власти Ирака узнали об ударе по Сулеймани за несколько минут до его убийства

Багдад, 5 января. США уведомили официальные власти Ирака о планируемом ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до убийства. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Адиль Абдул Махди.

Выступая перед депутатами иракского парламента, Махди рассказал о первой реакции правительства на действия США.

«Правительство Ирака отвергло удар, когда о нем его уведомили за несколько минут до нанесения», — отметил Махди.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что иракский премьер потребовал у депутатов парламента вывести контингент сил США с территории страны.

Напомним, 2 января ВВС США пуском ракеты убили командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. Американские власти официально подтвердили свою ответственность за убийство.