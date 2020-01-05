Коалиция США решила временно прекратить обучать партнеров борьбе с терроризмом в Ираке

Вашингтон, 5 января. Коалиция США приостановила обучение партнеров в Ираке из-за неоднократных ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы». Такое заявление распространило сегодня командование объединения.

Представители коалиции подчеркнули, что в течение последних двух месяцев атаки «Хезболлы» привели к гибели сотрудников иракских сил безопасности и гражданских специалистов США. В связи с этим, по их словам, силы союзников «теперь полностью привержены защите иракских баз, на которых размещены войска коалиции».

«Это ограничило наши возможности по проведению обучения с партнерами и поддержке их операций против ИГ1 (запрещена в РФ), и поэтому мы приостановили эту деятельность и проводим ее пересмотр», — говорится в заявлении.

При этом в командовании добавили, что правительство и народ Ирака остаются партнерами коалиции по борьбе с террористами группировки «Исламское государство»1.

Напомним, 3 января Штаты нанесли удар по аэропорту Багдада, чтобы уничтожить иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, которого сочли причастным к организации беспорядков в Ираке 31 декабря и штурму посольства США, который предприняли манифестанты. Действия Вашингтона резко осудил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, это идет вразрез с заявлениями американцев о том, что они якобы борются с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.