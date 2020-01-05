МИД Ирака передал послу США послание с осуждением убийства генерала Сулеймани в Багдаде

Багдад, 5 января. Министерство иностранных дел Ирака осудило операцию США против генерала КСИР Касема Сулеймани и расценило ее как нарушение суверенитета страны.

Послание МИД Ирака было передано сегодня послу США, уточняет телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, 31 декабря в Багдаде прошли протесты, манифестанты попытались взять штурмом здание посольства США, Вашингтон обвинил в разжигании беспорядков Иран и счел Сулеймани, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса причастными к организации протестных выступлений.

После этого в ночь на 3 января Штаты выпустили ракеты по аэропорту иракской столицы, когда там находились Сулеймани и аль-Мухандис. Оба они погибли. Пентагон после этого заявил, что эта операция была является «оборонительными мерами для защиты американского персонала за рубежом».

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран в ответ нападет на американцев, то США атакуют нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.