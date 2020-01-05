Турецкий политик рассказал ФАН о последствиях участия ВС Турции в Ливии

Заявление турецкого парламента от 2 января о решении оказать военную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии со стороны ВС Турции спровоцировало массу вопросов к турецкому лидеру. Федеральному агентству новостей (ФАН) удалось пообщаться на эту тему с турецким политиком, Генеральным председателем Турецкой политической партии «Ватан» Догу Перинчеком.

— Что Вы думаете о сотрудничестве России и Турции?

Турции и России не избежать сотрудничества. Совместные шаги будут играть важную роль для становления многополярного мира. Сотрудничество между нашими странами будет примером для всего мира. Они уже доказали в Сирии, что пресекая империалистическое влияние и передавая инициативу странам региона, вполне можно разрешать различные конфликты.

Сотрудничество России и Турции нужно рассматривать в более широком спектре. Безопасность в Черном и Средиземном море взаимосвязаны. Это единый фронт. И к этому фронту нужно применять единую целостную стратегию. Территориальная целостность Сирии и Ливии должна дополняться едиными подходами по поводу вопросов признания Крыма и Турецкой Республики Северного Кипра. Мы, как Партия «Ватан», уже начали работать над этим. 16-18 декабря минувшего года, по приглашению Президента Рауля Хаджимбы, мы осуществили визит в Республику Абхазия, где подписали совместное коммюнике с Комитетом по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Парламента Республики Абхазия. В этом коммюнике мы договорились сотрудничать по таким вопросам, как ликвидация баз США и НАТО в Черноморском регионе и признание Республики Абхазия и Турецкой Республики Северного Кипра всеми государствами региона и мира, а также признание Крыма в качестве территории Российской Федерации.

— Не является ли ливийский конфликт ловушкой для Турции, которая может спровоцировать охлаждение отношений между Россией и Турцией?

В турецких СМИ я отмечал это и предупреждал, что такой риск есть. В ливийском конфликте заинтересованы США и Израиль. Вместо того, чтобы открыть путь процессу, который оставит нас в одиночестве в Ливии, мы должны следовать стратегии, которая оставит там в одиночестве США и Израиль. Только тогда отправка солдат принесет успех. Без сотрудничества в регионе Турция обречена на одиночество. И тогда действительно есть опасность попасть в ловушку США. Также стоит отметить, что Запад хочет инициировать столкновение между Турцией и Россией. В западных СМИ постоянно сосредотачиваются на теме такого столкновения.

— Что вы ожидаете от встречи Путина и Эрдогана, которая состоится 8 января? Как Эрдоган сможет сохранить партнерство с Москвой в условиях противостояния в Ливии?

Несмотря на все провокации, Турция и Россия не один раз смогли достигнуть консенсуса в сирийском конфликте. И сейчас стабильность в этой стране в большей степени зависит от сотрудничества наших стран. У двух лидеров выработался опыт взаимодействия в подобных конфликтах. Президент Эрдоган должен будет не просто сохранять партнрство с Россией, а искать пути сотрудничества с ней по ливийскому конфликту. За столом переговоров должно быть разъяснено, что соглашение о делимитации морских зон с Ливией имеет антиимпериалистическое и антиатлантическое содержание.

В Ливии наши страны поддерживают разные стороны. Это может показаться недостатком. Но мы можем изменить это в преимущество. Используя свое влияние на стороны конфликта, Россия и Турция могут остановить войну и сохранить территориальную целостность Ливии. Тем самым страны остановят кровавое воздействие США на Северную Африку и помогут всей Африке занять свое место в многополярном мире.

Сильная Турция в Восточном Средиземноморье — это на руку России. Сильная в морском пространстве Турция сможет выдержать атлантические нападки. Передовой фронт Евразии будет лучше защищён.

Запад проиграл на Ближнем Востоке, их единственная надежда — это столкновение наших стран между собой. 8 января мы должны дать им совместный ответ на эту угрозу и создать широкую стратегию сотрудничества.

— На данный момент Хафтар контролирует более 80% территории Ливии, в то время как зона подконтрольных Сарраджу территорий значительно меньше, шансы на объединение Ливии Сарраджем довольно низкие. Каковы перспективы развития ситуации при военном присутствии Турции в регионе?

Турция пошла на такой шаг только после того, как фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающего сражения» за Триполи и Правительство национального согласия Ливии (ПНС) обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Предположение о том, что, поддерживая ПНС, можно объединить Ливию, не выглядит реалистичным. Необходим общенациональный мирный диалог. Если Правительство Турции будет сотрудничать с Россией, Египтом и Сирией, можно будет побудить стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу. Это обеспечит стабильность Ливии, что отвечает интересам как Турции, так и России.

— Среди аргументов против военного вмешательства было то, что турецкая армия на данный момент не может вести операции на далеком расстоянии, а техника (например, истребители F-15) требует особого обслуживания и далеко от турецких баз не сможет полноценно работать?

Об этом вопросе информация правительством Турции еще не предоставлена.

— Каковы перспективы ливийского конфликта в связи с одобрением парламента проекта по отправке войск в Ливию? Как участие Турции в конфликте на стороне Сарраджа скажется на отношениях с Россией, которая активно вовлечена в ливийский конфликт?

Для сохранения приобретений, достигнутых соглашением с правительством Ливии по вопросу делимитации морских зон, а также для стабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье, отправка военного контингента для поддержки одной из сторон конфликта будет ограниченным и недостаточным шагом. Турции необходимо рассматривать Ливию в контексте стратегии, распространяющейся от Черного до Аравийского моря. Инициатива по отправке войск в Ливию должна предприниматься совместно с усилиями по налаживанию сотрудничества с Россией, Египтом и Сирией.

Необходимость в сотрудничестве и общие интересы Турции и России не позволят им противостоять друг другу в Ливии. Хотя проблемы, с которыми предстоит столкнуться в Ливии, не идентичны тому, с чем приходилось иметь дело в Сирии, Турция и Россия непременно создадут механизмы сотрудничества и здесь.

Стоит также отметить, что соглашение о делимитации морских зон с Ливией является приобретением не только для Турции, но и для всей Евразии. Данное соглашение ограничивает влияние США и Израиля, тормозит их нападки на Ближний Восток. Равноценное значение для Евразии также имеет стратегия Турции под названием «Голубая Родина». Данная стратегия заключается в защите прав и суверенитета Турции в морском пространстве и обеспечивает защиту передового фронта Евразии. Для Турции жизненно важна реализация этой стратегии, и поэтому критичным является сохранение в силе соглашения о делимитации морских зон с Ливией.

— Какие силы будут использованы Турцией для проведения военных операций в регионе?

По заявлениям правительства Турции, военный контингент отправляется для создания баланса сил в Ливии, чтобы открыть путь для мирных переговоров. Таким образом солдаты и военная техника будет отправлена ВС Турции в количестве, достаточном для достижения такого баланса. В настоящий момент нам известно, что на первом этапе Правительство планирует направить в Ливию военных инструкторов.