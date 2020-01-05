Премьер Ирака Махди потребовал у парламента вывести силы США

Багдад, 5 января. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди потребовал от парламента вывода из страны американских военных.

По словам политика, уже составлен соответствующий план.

«Временной график вывода иностранных войск из Ирака вынесен на рассмотрение парламента», — заявил Махди, выступая перед депутатами.

Парламент Ирака проводит экстренное заседание для решения вопроса о присутствии иностранного контингента на территории страны.

Напомним, 2 января американские ВВС ракетным ударом убили командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Власти США официально подтвердили свою ответственность за убийство.