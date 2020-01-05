МИД Ирана заявил о продолжении переговоров по ядерной сделке после убийства Сулеймани

Тегеран, 5 января. Иран не отказывается от переговоров с США в рамках группы «5+1» после убийства генерала Касема Сулеймани, но сначала ответит США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Это условие по поводу наших взаимоотношений с США и обсуждения ядерной сделки остается. Однако необходимо ответить на то, что произошло», — заявил Мусави в ответ на вопрос о продолжении переговоров в формате «5+1» (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США).

Иранский дипломат добавил, что Тегеран ответит за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате удара США. По словам Мусави, ответ Ирана заставит Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведет к началу войны.

Сулеймани был убит в результате совершенного Соединенными Штатами ракетного удара по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Мусави сообщил, что Тегеран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации.