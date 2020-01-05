Поддержка убийства Сулеймани используется Ройзманом для получения денег на выборы в Госдуму

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ради получения политических очков в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году поддержал убийство командующего иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа.

В четверг, 2 января, в Ираке был убит Касем Сулеймани, глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признанного США иностранной террористической организацией. Американский президент объяснил свой приказ на убийство иранского генерала обеспечением безопасности США и подразделений, находящихся на Ближнем Востоке.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани пообещали, что Тегеран отомстит США. В частности, Хаменеи пообещал «суровую месть» в ответ на убийство генерала, передает Al Arabiya.

Ройзман оправдал «приказное убийство»

Российский МИД также осудил действия президента США, который фактически подписал смертный приговор иностранному гражданину. Ведомство сообщило, что данный инцидент чреват тяжелыми последствиями, а поведение главы США является «авантюризмом». Несмотря на очевидное нарушение международного права со стороны американских властей, оппозиция в России встала на защиту действий Соединенных Штатов.

Представители либерального сообщества начали оправдывать убийство человека, который не был подвержен судебному разбирательству или обвинению после уголовного расследования. Страна, которая выставляет себя «мировым жандармом» и «обителью демократии», попросту ликвидировала неудобного для себя военного деятеля, прикрываясь мнимым обеспечением безопасности.

Ройзман также не стал стоять в стороне и поддержал общий либеральный порыв по реабилитации США в глазах общественности. Он резко отреагировал на сообщения о желании Ирана и Турции сплотиться против незаконных действий США.

Высмеивание идеи объединения стран в борьбе с преступными действиями США говорит о стремлении Ройзмана поддержать либеральную позицию. Несмотря на осуждение поведения американского руководства российским МИД, бывший мэр Екатеринбурга готов развивать тему и критиковать людей, которые осуждают президента США.

Политические амбиции Ройзмана

Использование оппозицией в России громких событий для получения политических очков уже не вызывает удивления. Либеральные деятели используют любой повод для критики власти и получения лояльности со стороны западных спонсоров. Ведь реальной поддержкой населения такие деятели не обладают. Ройзман не является исключением, однако его политические амбиции уходят далеко за пределы регионального уровня. Неудивительно, что экс-мэр Екатеринбурга в конце октября 2019 года объявлял о стремлении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. При этом он уверял, что площадки для выдвижения ему предложили уже три политические партии.

Именно поэтому Ройзман стал проявлять активность на информационном фронте, поддерживая сугубо либеральную позицию. Оппозиционер стремится перед парламентскими выборами заработать лояльность со стороны западных спонсоров, которые будут финансировать его кампанию.

Среди очевидных спонсоров, которые заинтересованы в политических амбициях Ройзмана, находится олигарх Михаил Ходорковский. Он давно занимается его финансированием и продвижением в рамках политической сферы. Олигарх в 2016 году даже предлагал экс-мэра в качестве будущего президента страны. Ходорковский, в свою очередь, не обошел стороной и инцидент с Сулеймани. При этом, согласно либеральной повестке, поддержал власти США и раскритиковал МИД РФ за слова об «авантюризме» Штатов.

Мотивация Ройзмана в оправдании убийства человека по личному приказу Трампа и высмеивание позиции осуждающих его поступок стран, в том числе и России, навеяна желанием получить поддержку Запада перед выборами в Госдуму. Для этого представитель российской оппозиции готов придерживаться общей либеральной повестки по инциденту и следовать «оппозиционной методичке» по реабилитации США в глазах общественности.