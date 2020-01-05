МИД Ирана оценил вероятность начала войны с США

Тегеран, 5 января. Иран не стремится к войне с США, но готов к любой ситуации, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе брифинга в воскресенье.

«Иран не стремится к войне с США, но готов к любым обстоятельствам», — отметил Мусави в ответ на вопрос о вероятности начала войны с США.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства добавил, что Тегеран ответит Вашингтону за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате удара США. По словам Мусави, ответ Ирана заставит Вашингтон пожалеть о содеянном, но не приведет к началу войны.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате совершенного Соединенными Штатами ракетного удара по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани.