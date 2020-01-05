Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока – 2» бессмысленны

Москва, 5 января. Американский журнал Forbes объяснил, почему санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2» больше не имеют смысла.

По мнению журналистов издания, после подписания российско-украинской сделки о транзите газа ограничения окажут негативное влияние и на Киев.

«Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре», — говорится в материале издания.

Автор статьи называет Украину «европейской Венесуэлой», поскольку экономика в стране значительно ослабла после государственного переворота 2014 года. Однако, Киев много приобрел в результате достижения соглашения с Москвой, только в прошлом году налоговые отчисления «Нафтогаза» составили 14% от общей суммы всех бюджетных поступлений.

Более того, издание подчеркивает, что газовые договоренности между РФ и Украиной демонстрируют возможность дипломатического решения конфликта в Донбассе.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. По ним российский газ будет поставляться в страны Европы.

Против проекта активно выступают США, президент страны Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает введение санкций против строительства объекта.