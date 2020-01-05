Савченко хочет использовать тактику Гитлера, чтобы установить диктатуру на Украине

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко мечтает о твердой руке: в эфире телеканала «112» она заявила, что «процесс гниения» на Украине может прекратить лишь авторитарный режим, который будет «крушить железным кулаком своих», после чего его станут бояться и уважать «враги». Однако диктатура, если такова будет установлена, скорее развалит, чем восстановит страну, считает директор Центра евразийских исследований, политолог и публицист Владимир Корнилов.

«Действительно, об установлении единоличной власти Киеве мечтают очень многие — в частности, сторонники ультранационалистических идей, вроде (бывшего депутата Верховной рады Андрея. — Прим. ФАН) Билецкого. Однако если к ней придет подобный праворадикальный элемент, то это в результате только усилит центробежные тенденции в украинском государстве и неизбежно приведет к его краху. Если кто-то думает, что вот сейчас «Бандера придет, порядок наведет», и вся страна сразу же начнет ходить строем, крича лозунги вроде «москаляку на гиляку», то у меня для него плохие новости», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, Украину спасет как раз иной путь: признание собственного многообразия и «разности», особенностей каждого отдельного региона, что должно в итоге привести к нормализации отношений внутри страны.

«Не факт, конечно, что страна в итоге останется в своих нынешних границах, однако это единственный шанс сохранить ее, — считает Корнилов. — Напомню, я еще в 1991 году давал такой рецепт, однако тогда меня никто не послушал, и власти пошли путем создания унитарного государства. Мы все прекрасно видим, к чему это привело сейчас. И если завтра кто-то вроде Савченко и Билецкого установит режим единоличной власти, все станет еще хуже».

Политолог сравнил призыв Савченко «крушить железным кулаком своих» с тактикой фюрера Германии Адольфа Гитлера при организации знаменитой «Ночи длинных ножей».

«Таким образом он поставил под свой контроль те бригады штурмовиков — добровольческие батальоны, как сказали бы сейчас на Украине, которые занимались вольницей и устраивали анархию», — вспомнил собеседник ФАН.

Однако надежда на то, чтобы самостоятельно усесться на киевский трон, у Савченко вряд ли есть. По словам Корнилова, после своего освобождения из тюрьмы бывший депутат Рады подрастеряла свою популярность, и результаты последних выборов, в которых она участвовала, ясно это показывают. Однако прислуживать новому диктатору она определенно готова — и это подтверждают сказанные ею на украинском телеканале слова.