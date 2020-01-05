Онколога Андрея Павленко похоронят на Киновеевском кладбище в Петербурге



Санкт-Петербург, 5 января. Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко пройдет 6 января в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. Информацию об этом опубликовала в Facebook его супруга Анна Гегечкори.

Церемония прощания начнется в 13.15, после этого в 15.00 врача похоронят на Киновеевском кладбище на Октябрьской набережной, 1.

Как сообщалось ранее, Андрей Павленко скончался 5 января в 08.20. Рак желудка третьей степени ему диагностировали в марте 2018 года. Все это время он боролся со страшной болезнью, продолжал вести своих пациентов, консультировал и проводил операции. Павленко не прекращал работать даже после операции по удалению желудка.

Кроме того, врач до последнего вел видеоблог, в котором рассказывал о лечении рака в России, давал советы тем, кто столкнулся с этим диагнозом. Им также был создан благотворительный проект Cancer Fund (Фонд Андрея Павленко).

