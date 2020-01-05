МВД рассказало о самых подделываемых в России купюрах

Москва, 5 января. Российские фальшивомонетчики чаще других подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, хотя доля фальшивок в обороте невелика. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, банкноты 200 и 2000 рублей, введенные относительно недавно, подделывают существенно меньше.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей», — говорится в сообщении.

Интерес нелегальных специалистов представляют и зарубежные валюты.

«Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом $100 и €500», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в первые шесть месяцев 2019 года правоохранители выявили 41 тысячу подделок, при этом в большинстве случаев фальшивками оказались российские рубли. В первом полугодии 2018 года этот показатель был больше в 1,2 раза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что накануне Нового года в Санкт-Петербурге активизировались фальшивомонетчики. Жалобы на поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей поступили от трех жителей Северной столицы 30 декабря. Определить фальшивки не смог даже специальный детектор. Одним из пострадавших от рук злоумышленников был доставщик пиццы, еще двое — сотрудники банков. По всем случаям правоохранительные органы проводят проверку.