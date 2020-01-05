Еще более тысячи сирийских боевиков прибыли в Ливию

Дамаск, 5 января. Более тысячи сирийских боевиков при поддержке Турции переправлены в ливийский Триполи. Об этом в Facebook сообщает Libya Alhadath TV со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR).

«Тысяча сирийских боевиков, спонсируемых Турцией, переправлены в Триполи. Еще 1700 — проходят подготовку в турецких лагерях перед предстоящей отправкой», — ​​говорится в публикации.

Ранее уже сообщалось, что Турция перебрасывает боевиков из Сирии в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. По информации агентства Bas News, протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать боевиков на севере Сирии для переброски на север Африки.

Причем это не первые сведения о «поставках» Турцией джихадистов ливийскому ПНС: Федеральное агентство новостей выяснило, что боевиков отправляют в Мисурату и Триполи через порты Мерсина и Стамбула. Также неоднократно сообщалось, что из Турции террористам так называемого Правительства национального согласия Ливии поставляют оружие и боеприпасы.

Напомним, 2 января парламент Турции одобрил инициативу, согласно которой Анкара может направить вооруженные силы в Ливию по запросу ПНС Ливии. Это решение турецких парламентариев уже осудил ряд стран, а также Африканский союз. Греция, Израиль и Кипр, в свою очередь, призвали Анкару воздержаться от действий, которые нарушают суверенитет и независимость Ливии.

О том, что Турция может ввести войска в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране, стало известно в декабре 2019 года. Позже появились сообщения, что так называемое Правительство национального согласия, опирающееся на поддержку боевиков, направило Анкаре официальный запрос на предоставление военной помощи.

ПНС Ливии было сформировано в 2015 году при поддержке Запада. По факту эта структура, базирующаяся в Триполи, опирается на боевиков разрозненных незаконных группировок, ответственных за революцию 2011 года. В составе бандформирований действуют члены запрещенных в России организаций «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Активизация исламистов началась в стране в результате кризиса, разразившегося после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.