Иран примет окончательное решение по СВПД на фоне убийства Сулеймани

Тегеран, 5 января. Иран примет окончательное решение по следующему этапу сокращения ядерных обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) в воскресенье, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Уже были приняты решения по поводу пятого шага (сокращения ядерных обязательств), однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому поводу», ― сообщил Мусави.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.

Командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате совершенного Соединенными Штатами ракетного удара по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке отдал лично президент США.