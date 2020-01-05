Появились фото с места ДТП в Удмуртии, унесшего жизни двух человек

Ижевск, 5 января. Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения трех легковушек в Республике Удмуртия.

Всего пострадало пять человек. И среди погибших, и среди пострадавших есть несовершеннолетние. Авария произошла в Алнашском районе на 23-м километре трассы Псеево – Крынды.

На трассе столкнулись автомобили Toyota Yaris, Lada Largus и Lifan.

Участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставили в лечебные учреждения Набережных Челнов и города Можга.

Ранее ФАН сообщал, что страшная авария произошла в Исетском районе Тюменской области. Тягач DAF лоб в лоб столкнулся с кроссовером Lada XRay. Три пассажира отечественного авто погибли на месте. Еще двое скончались в реанимации 13 больницы.