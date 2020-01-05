ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель на фоне убийства Сулеймани

Брюссель, 5 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС.

В сообщении отмечается, что Боррель провел переговоры с иранским коллегой, в ходе которых заявил о необходимости снижения напряженности и деэскалации, а также сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Жозеп Боррель пригласил иранского министра в Брюссель для продолжения дискуссии по этой проблеме», ― сказано в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС выразил готовность оказать посреднические услуги для снижения напряженности в регионе. Кроме того, Боррель выразил «глубокую озабоченность» в связи с ситуацией в Ираке и убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

«Он призвал Иран соблюдать сдержанность и тщательно соизмерять свои ответные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации, которая повредит всему региону и его жителям», — отмечается в заявлении.

Сулеймани и десять офицеров КСИР и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака погибли в Багдаде 2 января. В автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», и удар был санкционирован президентом Штатов Дональдом Трампом.

Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Сулеймани. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.