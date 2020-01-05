Россияне ответили на выпад шведа в адрес хоккеиста сборной РФ из-за поцелуя герба

Москва, 5 января. Молодежная сборная России обыграла команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. После игры нападающий шведской сборной Альбин Эрикссон раскритиковал форварда Александра Хованова за празднование гола.

Эрикссону не понравилось, что празднующий заброшенную шайбу Александр Хованов поцеловал герб РФ.

«Типичная Россия. Они рассердились, когда канадский игрок не снял шлем во время исполнения их гимна. Но, видимо, проезжать мимо скамейки соперника и целовать герб — это нормально», ― заявил Эрикссон.

Хованов, комментируя возмущение шведского спортсмена, отметил, что не хотел оскорбить соперника. По словам российского хоккеиста, своим жестом он продемонстрировал любовь к стране.

«Да, просто люблю свою страну, рад был. Сейчас не время радоваться. Надо не повторить ошибки, которые у нас были после Швеции, набраться сил, хорошо восстановиться», — объяснил Хованов.

Россияне в Сети отреагировали на возмущение шведского спортсмена. Пользователи сочли необоснованными претензии спортсмена сборной Швеции.

«Вопрос... Почему, действительно, взбесились шведы?! Россиянин, по их мнению, не должен целовать символ своей страны?!» ― удивился пользователь с ником Первый обладатель Кубка УЕФА.

«Не обращай внимания, у них просто бомбит немножко», ― добавил Джакс.

«Вообще, у шведов что ни интервью, то обиды. Понятно, что детство еще играет и эмоции зашкаливают, но как-то достойнее можно поражение принять, нет?» ― написал Reggi.

«Слова не мальчика, но мужа», ― сыронизировал TonyPepperoni.

Сборная России выиграла сверстников из Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира. Встреча закончилась в овертайме со счетом 5:4. Александр Хованов забил одну шайбу в первом периоде матча, выведя вперед российскую команду.

В финале сборная РФ встретится с командой Канады, которую россияне уже обыграли на групповой стадии со счетом 6:0. Тогда по окончании игры капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения национального гимна Российской Федерации. Это увидел капитан национальной команды России Григорий Денисенко, который сделал замечание своему сопернику и арбитру матча. Финальный матч пройдет 5 января в Остраве.