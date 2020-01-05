Зеленский тайно покинул Украину и отправился в отпуск заграницу

Маскат, 5 января. Президент Украины Владимир Зеленский тайно покинул страну и отправился в отпуск заграницу вместе с семьей. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, глава Украины отдыхает в Омане, недалеко от столицы страны Маската, проживая в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, расположенном на берегу Оманского залива. Этот отель считается одним из самых дорогих в стране, одна ночь в нем может стоить до 4 тысяч евро.

Глава охраны Зеленского Максим Донец якобы предварительно посетил Оман, чтобы подготовить визит украинского лидера.

Напомним, Владимир Зеленский, его помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко со своими семьями встретили Новый год в государственной резиденции «Синегора» в селе Гута Ивано-Франковской области. Усадьба и ее окрестности в начале XX века были охотничьими угодьями австро-венгерского императора Франца-Иосифа. В советский период на месте резиденции находился ведомственный санаторий, в 2001 году его перестроили в президентскую дачу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент Украины был замечен на горнолыжном курорте в Карпатах. Пользователи соцсетей выложили в Instagram совместные снимки с Зеленским. На одном из фото автор поста стоит, обнявшись с украинским лидером, который с улыбкой на лице показывает поднятый вверх большой палец.