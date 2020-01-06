Две нефтяные скважины открылись в сирийской провинции Хомс — видео ФАН

Дамаск, 6 января. После завершения всех необходимых технических работ в окрестностях сирийского Хомса были открыты две новые нефтяные скважины «Шурейфа-2» и «Шурейфа-104», передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Торжественная церемония открытия прошла в присутствии министра нефти Сирии Али Ганема.

Представители ведомства активно работают над тем, чтобы добавить около одного миллиона кубических метров газа при вводе в эксплуатацию скважин «Шурейфа-2» и «Шурейфа-104», расположенных в районе сирийской пустыни Бадия.

Источник в министерстве сообщил, что линии были построены в рекордно короткие сроки — всего за 15 дней. В первую очередь для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на газ для электростанций, большая часть которых уже вернулась к нормальной работе.

Ожидается, что это дополнительное количество газа окажет хорошее влияние на производство электроэнергии в Сирии и сократит продолжительность перебоев.

Напомним, что в данный момент сирийское правительство активно занимается восстановлением разрушенной боевиками инфраструктуры в освобожденных провинциях. В первую очередь проводится ремонт базовых услуг, необходимых для поддержания жизни в регионах: электрических сетей, водопровода, канализации, телефонной связи. Кроме того, местные власти делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить больницы, детские сады, школы и рынки, пострадавшие от рук террористов.

Ранее сообщалось, что пострадавший от террористических атак нефтеперерабатывающий завод в сирийском Хомсе вернулся к работе после завершения ремонта. Само нападение произошло около трех недель назад.

Нефтеперерабатывающий завод, на который была осуществлена атака, располагается на юге центрального региона в Аль-Фарклюсе, совсем недалеко от сирийского города Хомс. Именно по этой причине этот завод считается одним из самых важных в сирийской республике.