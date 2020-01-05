Назван топ самых популярных авто премиум-сегмента в России

Москва, 5 января. Более 140,6 тысячи автомобилей премиум-сегмента были проданы в России за 11 месяцев 2019 года. Соответствующие данные представило аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что этот показатель на 4% выше, чем уровень продаж авто данного сегмента за тот же период 2018 года. Также аналитики назвали топ самых популярных в России автомобилей премиум-сегмента.

Согласно подсчетам, наибольшее предпочтение при покупке премиальных машин россияне отдают марке BMW (продано в 2019 году 37,8 тысячи автомобилей). Вторую строчку рейтинга заняли авто Mercedes-Benz (реализовано 35,6 тысячи единиц). Замыкает тройку лидеров японский Lexus (продано 19,6 тысячи автомобилей). Далее по списку расположились бренды Audi, Volvo и Land Rover, а также Porsche.

Напомним, в конце декабря автодилеры и автопроизводители предупредили о подорожании автомобилей среднего ценового сегмента на 35–100 тысяч рублей после Нового года. Представители крупных дилерских холдингов рассказывали, что Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac сообщили о пересмотре цен на авто с 1 января.