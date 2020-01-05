Сирия, 5 января. Российские медики помогли четырем тысячам сирийцев в Хасаке. В Идлибе ВКС РФ нанесли точечный авиаудар по конвою радикалов «Тахрир аш-Шам». В Ракке группа неизвестных боевиков убила 14 человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по конвою джихадистов на юге провинции Идлиб.

Армия Турции и союзные силы: приступили к строительству военной базы у Айн-Иссы на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозреваются в установке мины в Дейр-эз-Зоре, на которой подорвалось два члена проиранского ополчения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла тяжелые потери на юге Идлиба у поселка Ариха в результате авиаудара ВКС РФ.

Международная коалиция: направили конвой подкрепления к военной базе на юге Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается о гибели двух бойцов проиранского ополчения «Лива аль-Бакир» в результате взрыва фугасной мины в районе поселка Маррат на востоке провинции Дейр-эз-Зор, как передает информагентство Halab Today TV. В установке мины подозревают боевиков «Исламского государства», которые совершают вылазки в зоны контроля проиранских сил.

Боевики «Исламского государства» разместили на своем медиаресурсе заявление о пяти совершенных ими нападениях в провинции Дейр-эз-Зор и в соседнем Хомсе. По сообщению террористов, им удалось подорвать грузовик и один бронированный автомобиль сирийской армии вместе с двумя членами экипажа в районе поселка Меядин. А также нанести ракетный удар по двум автомобилям САА в районе пустыни Бадия, в результате которого автомобиль взорвался. Информации о потерях среди военнослужащих, однако, не было.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии наносят на юге Идлиба точечные удары по опорным пунктам джихадистов в районе поселка Маар-Шурин, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy).

Как передает другой источник (@StasSwanky), крупный конвой боевиков из группировок «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам» были уничтожен в результате точечного авиационного удара ВКС РФ по их колонне в окрестностях населенного пункта Ариха. Точная информация о потерях радикалов в живой силе и технике по уточняется.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Alk Habour, в районе города Айн-Исса турецкая армия приступила к сооружению новых баз. Согласно данным местных источников, армия использовала для своих нужд здания заброшенных школ.

В поселке Бадия-Маадан неизвестные расправилась с группой из 14 пастухов, которые гнали овец из поселка на пастбище, о чем также сообщает источник. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за резню.

Провинция Хасака

Войска международной коалиции прибыли в район города Аш-Шаддади на юге провинции. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, вместе с отрядом американских военнослужащих прибыл конвой материально-техническое обеспечения, оружия и боеприпасов. Отметим, что коалиция планомерно расширяет свои базы и военное присутствие в приграничной с Ираком зоне.

Как сообщает агентство ТАСС, российские военные медики оказали помощь жителям города Камышлы с момента открытия там мобильного госпиталя в конце ноября прошлого года. Начальник медицинского отряда специального назначения Роман Смирнов рассказал журналистам, что в пункте несет дежурство медицинский отряд для оказания неотложной помощи, а также полном объеме развернута хирургическая помощь, в том числе реанимационная. Сейчас российские врачи ведут массовый прием, за последний месяц работы мы приняли около 4,5 тысячи пациентов. По словам Смирнова, за помощью в основном приходят женщины, старики и дети. На пункте работает 17 врачей.

1 Организация запрещена на территории РФ.