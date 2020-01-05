Жена онколога Павленко опубликовала последнюю фотографию с мужем



Санкт-Петербург, 5 января. Супруга петербургского хирурга-онколога Андрея Павленко, два года боровшегося с раком желудка, опубликовала последнюю семейную фотографию с мужем.

Снимок появился на странице Анны Гегечкори в Facebook. Уточняется, что фото было сделано 3 января. Павленко скончался утром 5 января.

Напомним, диагноз Павленко поставили осенью 2018 года. Все время болезни доктор вел видеоблог и подкаст, в котором рассказывал о лечении рака в России. Для многих он был как луч света, не давал опускать руки, заставлял поверить в то, что рак можно победить. Несмотря на болезнь, он консультировал пациентов и даже продолжал делать операции. Более того, врач основал собственный благотворительный фонд Cancer Fund. К несчастью, сам он победить рак не смог.

В своем прощальном сообщении Павленко попросил помочь его гранту, чтобы люди могли и дальше получать правдивую информацию о лечении рака в России. Половина от собранной суммы должна пойти на финансирование проекта, а вторая часть средств — семье врача, оставшейся без отца и кормильца.