Зариф назвал возможный удар США по культурным объектам Ирана военным преступлением

Тегеран, 5 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что возможные удары США по культурным объектам, о которых сообщал американский президент Дональд Трамп, будут являться военными преступлениями.

По мнению иранского дипломата, Трамп нарушил международное право, отдав приказ об убийстве командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Более того, американский президент угрожает нарушить императивные нормы права, которые являются международными красными линиями.

«Нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление», — отметил Зариф в своем Twitter.

2 января Вооруженные силы США ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани и одного из руководителей иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против них, и удар был санкционирован президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне заявили об их причастности к блокировке посольства США в Багдаде.

После этого Трамп заявил, что в случае попытки мести со стороны Тегерана США нанесут удар по 52 целям в Иране, в том числе по культурным объектам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Иран обратился в Совет безопасности ООН по поводу убийства Сулеймани, об этом заявил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави.