На примере устройства украинской армии США пытаются научиться воевать с российской

Бывший поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сделал заявление о том, что представители армии США находятся в тесном сотрудничестве с украинскими вооруженными силами и узнают через них о «российской тактике». Однако, узнай американские военные что-нибудь действительно ценное, они бы не стали кричать об этом на каждом углу, заявил в интервью Федеральному агентству новостей член экспертного совета общероссийской общественной организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Все эти заявления делаются с целью проверить нас, «пощипать», посмотреть, как мы будем реагировать, — сказал собеседник ФАН. — И через нашу реакцию понять, насколько правдивые данные ими получены от украинцев».

По словам Перенджиева, украинская армия — это осколок советской, традиции которой сохранились также и в российских вооруженных силах.

«Системы управления боем, воздействия на противника, воспитания личного состава, мобилизации — все это, безусловно, часть «советского наследия». И поскольку наши с украинскими вооруженные силы — это, по сути, выходцы из одной армии, то и военные уставы, и обучение солдат у нас во многом идентичны», — считает военный эксперт.

Совсем другой пример представляют собой прибалтийские страны — там, по словам военного эксперта, систему организации своих вооруженных сил поменяли полностью — вступив в НАТО, Литва, Латвия и Эстония переняли все их порядки, поспешив отказаться от советских методик.

По мнению Перенджиева, в данный момент американцы пытаются на примере устройства украинской армии понять, как им воевать с российской, если вдруг когда-нибудь придется.

«Ведь по духу это все еще русские вооруженные силы, — заявил собеседник ФАН. — А как думают в этой связи американцы? — «Вот мы взяли, откололи от России кусок ее территории и армии, а затем, подчинив их себе, натравливаем на оставшуюся часть». Ведь для чего был нужен Майдан? Как раз для этого!»

Однако, несмотря на общее прошлое и традиции, сейчас, по словам Перенджиева, российская и украинская армия отличаются очень сильно: первая приобрела горький, но тем не менее реальный боевой опыт в чеченских кампаниях, воевала в Сирийской Арабской Республике, обрела новейшее вооружение.