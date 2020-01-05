Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства США Сулеймани

Москва, 5 января. Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате атаки США. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави.

«Министерство иностранных дел уже принимает политические, юридические и международные меры, в том числе на уровне ООН и Совета безопасности», – сообщил Мусави.

Сулеймани и десять офицеров КСИР и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака погибли в Багдаде 2 января. В автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», и удар был санкционирован президентом Штатов Дональдом Трампом.

Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Сулеймани. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.

В субботу мощные взрывы прогремели на базе проиранского ополчения на востоке Сирии, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Атака США на сирийские объекты наглядно показывает, что главной целью США в регионе — как Трамп объявил в прошлом году — остаются нефтяные ресурсы Сирии, захваченные с помощью террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) и проамериканских вооруженных формирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.