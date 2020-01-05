Пушков оценил слова Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране

Москва, 5 января. Заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в Иране говорит о вероятной ракетной войне США против Ирана, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Трамп подтвердил прогноз о вероятности ракетной войны США против Ирана. Сенатор предрек Вашингтону «большую войну» в случае удара по Ирану.

«В случае ответных ударов Ирана по американским базам в регионе, США придется расширять военные действия. И Трамп получит свою большую войну», ― написал Пушков в Twitter.

Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в Багдаде. По имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», и удар был санкционирован президентом Штатов Дональдом Трампом.

В воскресенье мощные взрывы прогремели на базе проиранского ополчения на востоке Сирии, в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Атака США на сирийские объекты наглядно показывает, что главной целью США в регионе — как Трамп объявил в прошлом году — остаются нефтяные ресурсы Сирии, захваченные с помощью террористов «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) и проамериканских вооруженных формирований курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.