Посольство РФ после атаки боевиков на базу США в Кении попросило россиян быть бдительными



Найроби, 5 января. Посольство РФ в Кении после атаки боевиков на военно-морскую базу США в округе Ламу призвало россиян быть бдительными. Сообщение дипведомство опубликовало в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Граждан РФ, которые находятся в африканской стране, настоятельно попросили избегать массовых скоплений людей и в любых чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать российское посольство.

По данным телеканала RT, атака на американскую базу произошла утром 5 января. Известно, что боевики прибыли из населенного пункта Хинди. Данных о возможных погибших и пострадавших в настоящее время нет. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН высказал мнение, что Штаты сохранят в стране свое присутствие в Кении и атака боевиков их не остановит. Эксперт добавил, что не видит прямой связи между этим нападением и кризисом в отношениях США и Ирана, который еще больше обострился после убийства американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.

«В Африке своя специфика. Действительно, во многих странах там радикальные исламские группировки хорошо вооружены и очень активны. <...> Нападение на военную базу США в Кении можно расценивать и как случайное совпадение с иранскими событиями, и как самостоятельное целенаправленное действие исламистов», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.