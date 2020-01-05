Сивков уверен, что удар по 52 объектам Ирана обернется для США крупными потерями

Военный эксперт Константин Сивков считает, что ракетная атака Тегерана в ответ на возможный удар Вашингтона по 52 культурным объектам Ирана может закончиться для США плачевно.

Ранее командующий Вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что войска США не посмеют нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам на иранской территории. О таком развитии событий ранее открыто сообщал президент США Дональд Трамп.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — сказал Мусави.

Тем не менее, по словам доктора военных наук, председателя Союза Геополитиков и обозревателя «Военно-промышленного Курьера» Константина Сивкова, «США могут легко пойти на применение оружия против Ирана».

«Если речь идет о поражении 52 объектов, то нужно понимать — на это потребуется огромный состав сил и средств. Если на один объект рассматривать выделение десятка ракет и пару самолетов, ну группировка, скажем в 500-600 крылатых ракет и 200 самолетов тактической и палубной авиации, может решить задачу по поражению такого количества целей. Правда, и здесь есть нюансы. Первое — Иран обладает современной системой противовоздушной обороны, и это не только российские С-300, но и ЗРК собственного производства. Причем параметры этих комплексов для США неизвестны, а это означает, что эффективного противодействия ЗРК американцы средствами РЭБ оказать не смогут», — поясняет собеседник ФАН.

Если для нанесения удара по Ирану США решат использовать ударную пилотируемую авиацию, то такая авантюра может обернуться для ВВС США крупными потерями личного состава. В случае если удар будет осуществляться крылатыми ракетами типа «Томагавк», то и тут может быть провал, так как в распоряжении Тегерана имеются системы обнаружения низколетящих целей.

«Результативность такого удара будет близка к нулю, и для США это будет не победа, а поражение. Соответственно, для того, чтобы нанести такой масштабный удар по Ирану, США придется основательно подготовиться. К тому же Иран может ударить в ответ, у них ведь тоже есть ракетное оружие. Причем это ракеты среднего радиуса действия, то есть с дальностью до 3000 км, которые также имеют очень высокую точность попадания, даже разделяющимися боевыми частями. Таким образом, становится понятно, что Иран также может ответить прицельным ракетным огнем с большими жертвами. И тогда США окажутся перед дилеммой — признать поражение в военном столкновении с Ираном либо наращивать военную напряженность до нанесения новых ударов», — добавил Сивков.

Говорить о проведении полномасштабной сухопутной операции также не приходится, так как для ее организации потребуется большое количество личного состава, военной и специальной техники.

«Попытки создать коалицию против Ирана они уже тоже предпринимали, но как мы помним, все эти попытки завершались неудачей. Поэтому по инициативе США удара быть не может. А вот Иран, в качестве возмездия за убийство Касема Сулеймани, может и ударить. И вот в этом случае США будут вынуждены снова отвечать. А дальше все как снежный ком — обмен ударами и огромные жертвы среди мирного населения. Но и этот вариант очень сомнительный, поэтому США сами загнали себя в практически безвыходную ситуацию», — заключил эксперт.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. Среди погибших оказался иранский военачальник, командующий КСИР генерал Касем Сулеймани. Как выяснилось, приказ о нанесении удара отдал лично президент США Дональд Трамп.

Также под обстрел попал заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил его в нападении на американское посольство в Багдаде. Пятеро сторонников Сулеймани и Мухандиса также погибли при ударе американцев. Официальный Тегеран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани. В МИД РФ действия Вашингтона назвали авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности в регионе.