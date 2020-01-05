Пользователи Сети высмеяли фальшивый «Instagram-аукцион» Соболь

Москва, 5 января. Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией (организация запрещена в России) Любовь Соболь заявила, что якобы продала акварельный рисунок за 100500 рублей. Однако, как передает Nation News, подобного рода «успехи» сторонников скандального блогера Алексея Навального уже не вызывают энтузиазма среди их аудитории на фоне череды неудач «оппозиционеров».

Ранее Соболь в своем Instagram-аккаунте опубликовала рисунок «Политик здорового человека», автором которого является ее подруга Елена Евстратьева. По словам юриста ФБК, Евстратьева попросила продать этот «шедевр» изобразительного искусства, и Соболь вставила рисунок на торги.

Позже протеже Алексея Навального заявила, что картинка «ушла» за 100500 рублей одному из пользователей Сети. При этом ранее сообщалось о финансовых проблемах и как у самой Любови Соболь, так и у всей организации Навального. Издание предполагает, что именно это «подтолкнуло псевдооппозиционерку искать альтернативные варианты заработка».

СМИ также обратило внимание на реакцию пользователей Сети: многие подписчики Соболь высмеяли фальшивые «торги». Один из юзеров в шутку предположил, что зубы соратницы Алексея Навального, скорее всего, стоят гораздо дороже, даже если «продать деревню вместе с жителями». Другой комментатор и вовсе предложил сотрудникам так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» продавать вообще все, что завалялось дома, чтобы избежать «неудобных» вопросов об источниках финансирования организации. Еще один пользователь указал на «интересную деталь» в образе Соболь, который она выбрала для своего Instagram-аукциона.

«Дорогая Любовь, снимите, пожалуйста, украшение с шеи, исторически — символ проституции. Вам это не нужно», — написал он.

В социальной сети Twitter, где юрист ФБК также сообщила о проводимых «торгах», один из каналов сравнил деятельность «оппозиции» с сектой. Список признаков сектантской деятельности под твитом Соболь разместил канал Panthera tigris altaica.

При этом, как отмечает издание, финансовые притязания и утаивание источников денежных средств уже успели стать «визитной карточкой» Алексея Навального, Любови Соболь и других сотрудников ФБК. Речь идет, например, об истории с попыткой «оппозиционеров» вымогать средства в размере 300 миллионов рублей у петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Здесь же можно вспомнить и скандал с «пожертвованием» на 75 миллионов рублей.

Напомним, в октябре Минюст России внес «Фонд борьбы с коррупцией» Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагентов. Причиной стали зарубежные источники финансирования ФБК.

В связи с деятельностью так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем.