МИД РФ осудил героизацию националистов на Украине

Москва, 5 января. МИД России выступил с осуждением курса украинских властей, направленного на героизацию деятелей националистического движения. Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

В сообщении министерства говорится, что «вызывает удивление, с каким упорством» Киев продолжает героизировать националистов, воевавших на стороне вермахта во время Великой Отечественной войны. При этом усилия украинских властей заметны и на международном уровне.

«Официальный Киев упорно голосует против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, словно забыв об уроках истории в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам», — подчеркнули в МИД.

По словам российских дипломатов, эта ситуация опасна для всего международного сообщества.

«В стране открываются все новые памятники коллаборационистам гитлеровских карателей, в их честь переименовываются улицы. Складывается ощущение, что Запад выписал украинской власти некую индульгенцию и предпочитает не замечать, как Киев переписывает историю и игнорирует решения Нюрнбергского трибунала», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство призвало Киев прекратить «глумление над историей» и остановить оправдание нацистских преступлений.

Напомним, 1 января в Киеве и других городах Украины прошел факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Послы Польши и Израиля осудили шествие, назвав чествование инициаторов этнических чисток оскорблением.