Самый молодой депутат Госдумы поддержал идею снизить брачный возраст в России

Москва, 5 января. Дети сейчас взрослеют гораздо быстрее, чем 50–100 лет назад, поэтому идея скорректировать возраст для вступления в брак вполне оправдана, считает самый молодой депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

По его мнению, через 10 –15 лет Россия тоже сможет дать определенные права 16-летним ребятам и девушкам. Политик напомнил, что в 16 лет человек уже закончил школу и в праве выбирать свою будущую профессию, высшее учебное заведение, колледж. Многие выпускники школ начинают работать.

«То, что касается вступления в брак, я думаю, что большинство запросов, конечно, поступает из национальных регионов, с Кавказа», — добавил он, напомнив, что там «испокон веков» в брак вступали в 16, 17 и 18 лет.

Власов также напомнил, что сам ранее предлагал снизить возраст совершеннолетия в России, установить его с 16 лет, а не с 18-ти. Это, по словам Власова, дало бы возможность россиянам голосовать с 16 лет.

«Я думаю, что в перспективе в ближайшие 10 лет возраст совершеннолетия будет снижен», — заключил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак, а также уточнить основания для вступления в него несовершеннолетних. Планируется, что в Госдуму проект будет внесен в феврале 2021 года.